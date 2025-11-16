За цей тиждень росіяни застосували для обстрілів України близько 1000 ударних дронів, майже 980 КАБів та 36 ракет різних типів. Відновлювальні роботи тривають.
Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.
"Зараз у Харкові та області, на Одещині, Дніпровщині тривають відновлювальні роботи після російських ударів. Працювали рятувальники також у Сумській та Чернігівській областях", — ідеться у повідомленні.
Загалом минулої ночі росіяни запустили по Україні понад 170 дронів, із них щонайменше половина – "шахеди". За весь цей тиждень – близько 1000 ударних дронів, майже 980 керованих авіаційних бомб і 36 ракет різних типів було випущено росіянами проти українців."Кожна ніч потребує багатокомпонентного захисту неба – системи ППО, бойова авіація, мобільні вогневі групи, дрони-перехоплювачі. Над кожним компонентом активно працюємо з партнерами, щоб додати Україні захисту. Підготували нові сильні домовленості з Європою, щоб суттєво зміцнити наш захист неба, нашу стійкість і нашу дипломатію. Слава Україні!", — додає Президент.