Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
"Відповіді сповнені пропаганди": італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв'ю з Лавровим
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
За цей тиждень РФ запустила по Україні близько 1000 ударних дронів, майже 980 КАБів та 36 ракет

У Харкові, Одещині та Дніпровщині тривають відновлювальні роботи після російського терору.

За цей тиждень РФ запустила по Україні близько 1000 ударних дронів, майже 980 КАБів та 36 ракет
Наслідки російського обстрілу
Фото: Київська ОВА

За цей тиждень росіяни застосували для обстрілів України близько 1000 ударних дронів, майже 980 КАБів та 36 ракет різних типів. Відновлювальні роботи тривають.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.

"Зараз у Харкові та області, на Одещині, Дніпровщині тривають відновлювальні роботи після російських ударів. Працювали рятувальники також у Сумській та Чернігівській областях", — ідеться у повідомленні. 

Загалом минулої ночі росіяни запустили по Україні понад 170 дронів, із них щонайменше половина – "шахеди". За весь цей тиждень – близько 1000 ударних дронів, майже 980 керованих авіаційних бомб і 36 ракет різних типів було випущено росіянами проти українців.

 "Кожна ніч потребує багатокомпонентного захисту неба – системи ППО, бойова авіація, мобільні вогневі групи, дрони-перехоплювачі. Над кожним компонентом активно працюємо з партнерами, щоб додати Україні захисту. Підготували нові сильні домовленості з Європою, щоб суттєво зміцнити наш захист неба, нашу стійкість і нашу дипломатію. Слава Україні!", — додає Президент.
