У Харкові, Одещині та Дніпровщині тривають відновлювальні роботи після російського терору.

За цей тиждень росіяни застосували для обстрілів України близько 1000 ударних дронів, майже 980 КАБів та 36 ракет різних типів. Відновлювальні роботи тривають.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.

"Зараз у Харкові та області, на Одещині, Дніпровщині тривають відновлювальні роботи після російських ударів. Працювали рятувальники також у Сумській та Чернігівській областях", — ідеться у повідомленні.

Загалом минулої ночі росіяни запустили по Україні понад 170 дронів, із них щонайменше половина – "шахеди". За весь цей тиждень – близько 1000 ударних дронів, майже 980 керованих авіаційних бомб і 36 ракет різних типів було випущено росіянами проти українців.

"Кожна ніч потребує багатокомпонентного захисту неба –Над кожним компонентом активно працюємо з партнерами, щоб додати Україні захисту. Підготували нові сильні домовленості з Європою, щоб суттєво зміцнити наш захист неба, нашу стійкість і нашу дипломатію. Слава Україні!", — додає Президент.