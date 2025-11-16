Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Війна

Окупанти обстріляли громади Чернігівщини, там виникли пожежі

Без жертв і постраждалих.

Окупанти обстріляли громади Чернігівщини, там виникли пожежі
наслідки обстрілів РФ
Фото: ДСНС України

Протягом минулої доби росіяни вкотре завдали ударів по населених пунктах Чернігівської області, застосовуючи ударні безпілотники різних типів.

Про це повідомляє ДСНС України.

У Ніжинському районі Чернігівщини зафіксовано влучання БпЛА по об’єктах інфраструктури.

У Семенівці Новгород-Сіверського району вибуховою хвилею пошкоджено вікна районного центру зайнятості. Крім того, на Коропщині внаслідок влучання ворожого БпЛА виникла пожежа у неексплуатованій будівлі.

Жертв та постраждалих немає.
﻿
