Окупанти обстріляли громади Чернігівщини, там виникли пожежі

Без жертв і постраждалих.

Протягом минулої доби росіяни вкотре завдали ударів по населених пунктах Чернігівської області, застосовуючи ударні безпілотники різних типів.

Про це повідомляє ДСНС України.

У Ніжинському районі Чернігівщини зафіксовано влучання БпЛА по об’єктах інфраструктури.

У Семенівці Новгород-Сіверського району вибуховою хвилею пошкоджено вікна районного центру зайнятості. Крім того, на Коропщині внаслідок влучання ворожого БпЛА виникла пожежа у неексплуатованій будівлі.

Жертв та постраждалих немає.