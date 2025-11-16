Окупанти обстріляли громади Чернігівщини, там виникли пожежі

Протягом минулої доби росіяни вкотре завдали ударів по населених пунктах Чернігівської області, застосовуючи ударні безпілотники різних типів.
Про це повідомляє ДСНС України.
У Ніжинському районі Чернігівщини зафіксовано влучання БпЛА по об’єктах інфраструктури.
У Семенівці Новгород-Сіверського району вибуховою хвилею пошкоджено вікна районного центру зайнятості. Крім того, на Коропщині внаслідок влучання ворожого БпЛА виникла пожежа у неексплуатованій будівлі.
Жертв та постраждалих немає.
- У Сумській області зафіксували понад 20 російських обстрілів за добу, постраждала 86-річна жінка.