Росіяни двічі за минулу добу атакували Семенівку на Чернігівщині

Упродовж доби російські окупанти атакували Семенівку та громади Корюківського району Чернігівщини.
Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
Росіяни двічі за минулу добу атакували Семенівку. Пошкоджені цивільні автівки, а також будівля одного з підприємств, яке вже не працює.
Агресор також атакував Корюківський район. У Менській громаді пошкоджені домівки людей, а в самому місті через влучання БпЛА зайнявся ангар, пошкоджена адмінбудівля. Пожежу загасили вогнеборці.
У Холминській громаді було влучання по подвірʼю, там загорілася господарча будівля, пошкоджене житло.
Ворог атакував Чернігівщину безпілотниками "Герань", "Ланцет" і "Молнія". Усього за минулу добу 45 обстрілів — 134 вибухи.