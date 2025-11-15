Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
У неділю в Україні очікується невеликий дощ

Вночі на півночі країни очікується мінусова температура.

У неділю в Україні очікується невеликий дощ

У неділю, 16 листопада, в Україні буде хмарно з проясненнями, повідомляє Укргідрометцентр. 

Вночі на північному сході країни невеликий дощ та мокрий сніг, вдень у західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях невеликий (в Карпатах помірний) дощ; на решті території без істотних опадів.

Вночі та вранці у південній частині та на Прикарпатті місцями туман.

Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

Температура у північній частині вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла; на решті території вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°, на півдні країни 9-14°.
