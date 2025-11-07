Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
ГоловнаСуспільствоЖиття

У суботу в Україні – погода без опадів

Лише на Закарпатті та у Карпатах місцями випадатиме невеликий дощ.

У суботу в Україні – погода без опадів
прогноз погоди на 8 листопада 2025 року

Гідрометцентр оприлюднив прогноз погоди в Україні на добу, 8 листопада.

За інформацією синоптиків, опадів не очікують, лише на Закарпатті та у Карпатах місцями випадатиме невеликий дощ, спричинений атмосферним фронтом. 

Волога повітряна маса та слабкий вітер спричинять слабкі тумани у північно-східній частині України, а також у східних та більшості західних областей. 

Температура повітря уночі становитиме 1..6 градусів тепла, вдень максимуми сягатимуть +8..+13. Дещо тепліше буде на півдні країни – тут уночі повітря охолоджуватиметься до 4..9 градусів, а вдень - +11..+16 градусів.
