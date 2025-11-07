У суботу в Україні – погода без опадів

Лише на Закарпатті та у Карпатах місцями випадатиме невеликий дощ.

прогноз погоди на 8 листопада 2025 року

Гідрометцентр оприлюднив прогноз погоди в Україні на добу, 8 листопада.

За інформацією синоптиків, опадів не очікують, лише на Закарпатті та у Карпатах місцями випадатиме невеликий дощ, спричинений атмосферним фронтом.

Волога повітряна маса та слабкий вітер спричинять слабкі тумани у північно-східній частині України, а також у східних та більшості західних областей.

Температура повітря уночі становитиме 1..6 градусів тепла, вдень максимуми сягатимуть +8..+13. Дещо тепліше буде на півдні країни – тут уночі повітря охолоджуватиметься до 4..9 градусів, а вдень - +11..+16 градусів.