У неділю на більшості території України очікується дощ та мокрий сніг

Вночі та вранці у більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях туман.

У неділю, 22 листопада, в Україні буде хмарно.

У західних областях помірний, місцями значний мокрий сніг, на Закарпатті та Прикарпатті значний мокрий сніг; налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця; температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.

На решті території, крім сходу та південного сходу, помірні дощі, у Житомирській та Вінницькій областях з мокрим снігом; вночі та вранці у більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях туман; температура вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°, у північних областях вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла.

Вітер північно-східний з переходом на південний, 5-10 м/с.