У Тернополі не буде новорічної ялинки через трагедію 19 листопада

Цього року на Театральному майдані не буде новорічної ялинки.
Про це повідомив міський голова Сергій Надал.
«Після трагедії, яка сталася з нашим містом 19 листопада, зустрічати Різдво і Новий рік у звичний спосіб цього року не можемо. Майже 40 тернополян, тернополянок не зустрінуть Новий 2026 рік. Серед них шестеро діточок», - наголосив Надал.
Він додав, що натомість поставлять традиційну українську шопку.
«Шопка - це символ відродження надії навіть у найтемніші часи. Ми пам'ятаємо про тих, кого втратили. І віримо, що наступний рік принесе мир», - додав міський голова.
- У Тернополі кількість жертв унаслідок ракетних ударів Росії 19 листопада зросла до 34. Станом на ранок 23 листопада пошуково-рятувальна операція завершена.
- Росія атакувала місто крилатими ракетами "Х-101", випущені з літаків Ту-95МС стратегічної авіації.