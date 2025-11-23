У Тернополі не буде новорічної ялинки через трагедію 19 листопада

Цього року на Театральному майдані не буде новорічної ялинки.

Про це повідомив міський голова Сергій Надал.

«Після трагедії, яка сталася з нашим містом 19 листопада, зустрічати Різдво і Новий рік у звичний спосіб цього року не можемо. Майже 40 тернополян, тернополянок не зустрінуть Новий 2026 рік. Серед них шестеро діточок», - наголосив Надал.

Він додав, що натомість поставлять традиційну українську шопку.

«Шопка - це символ відродження надії навіть у найтемніші часи. Ми пам'ятаємо про тих, кого втратили. І віримо, що наступний рік принесе мир», - додав міський голова.