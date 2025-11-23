Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
ГоловнаСуспільствоВійна

У Тернополі кількість жертв унаслідок російських ракетних ударів зросла до 34

Шестеро людей досі вважаються зниклими безвісти: це двоє чоловіків, троє жінок і одна маленька дитина.

У Тернополі кількість жертв унаслідок російських ракетних ударів зросла до 34
Фото: Нацполіція

У Тернополі кількість жертв унаслідок ракетних ударів Росії 19 листопада зросла до 34. Станом на ранок 23 листопада пошуково-рятувальна операція завершена.

Про це повідомив заступник начальника Тернопільської ОВА Тарас Пастух.

Тіла 33 загиблих вже ідентифікували, судмедексперти встановлюють особу ще однієї жертви, рештки якої знайшли вчора.

“Працюють представники Національної поліції, оскільки відкрито кримінальне провадження. Збирають докази щодо засобів, якими був знищений будинок. Попереднє припущення, що це російська ракета X-101”, – зазначив посадовець.

Пастух додав, що під час проведення огляду цього будинку можуть бути знайдені рештки інших людей, які зараз вважаються безвісти зниклими. Зараз їх є шестеро: це двоє чоловіків, троє жінок і одна маленька дитина.

“Ми маємо ще надію, що ці роботи безпосередньо слідчих можуть ще дати результат для того, щоб люди, які загинули в цьому будинку, могли бути належним чином захоронені… Не виключено, що ми не можемо знайти рештки тіл людей, бо руйнування могло спричинити смерть, але та температура, те влучання ракети у будинок – могла знищити фрагменти, які ми вже не зможемо, на жаль, знайти”, – сказав він.

  • Вчора ввечері у ДСНС повідомили, що пошуково-рятувальні роботи після російського ракетного удару 19 листопада по Тернополю завершено. Основні аварійно-рятувальні та пошукові роботи проводилися на двох локаціях. На одній із них багатоквартирний будинок зазнав значних руйнувань, частина людей була під завалами та заблокована у квартирах. Рятувальники гасили пожежі та розбирали конструкції одночасно.
  • Роботи тривали 4 доби і завершилися 22 листопада о 18:00. Залучено підрозділи ДСНС із 9 областей, кінологи, важка техніка, медики та психологи. Роботи виконувалися у складних умовах, зокрема вручну на рівні 5–6 поверхів.
  • Зі загиблих шестеро – діти. Травмовано 94 людини, з них 18 дітей. Врятовано – 46 людей, з них 7 дітей.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies