У Тернополі кількість жертв унаслідок російських ракетних ударів зросла до 34

У Тернополі кількість жертв унаслідок ракетних ударів Росії 19 листопада зросла до 34. Станом на ранок 23 листопада пошуково-рятувальна операція завершена.

Про це повідомив заступник начальника Тернопільської ОВА Тарас Пастух.

Тіла 33 загиблих вже ідентифікували, судмедексперти встановлюють особу ще однієї жертви, рештки якої знайшли вчора.

“Працюють представники Національної поліції, оскільки відкрито кримінальне провадження. Збирають докази щодо засобів, якими був знищений будинок. Попереднє припущення, що це російська ракета X-101”, – зазначив посадовець.

Пастух додав, що під час проведення огляду цього будинку можуть бути знайдені рештки інших людей, які зараз вважаються безвісти зниклими. Зараз їх є шестеро: це двоє чоловіків, троє жінок і одна маленька дитина.

“Ми маємо ще надію, що ці роботи безпосередньо слідчих можуть ще дати результат для того, щоб люди, які загинули в цьому будинку, могли бути належним чином захоронені… Не виключено, що ми не можемо знайти рештки тіл людей, бо руйнування могло спричинити смерть, але та температура, те влучання ракети у будинок – могла знищити фрагменти, які ми вже не зможемо, на жаль, знайти”, – сказав він.