У Тернополі кількість жертв унаслідок російських ракетних ударів зросла до 34

У Тернополі кількість жертв унаслідок ракетних ударів Росії 19 листопада зросла до 34. Станом на ранок 23 листопада пошуково-рятувальна операція завершена.
Про це повідомив заступник начальника Тернопільської ОВА Тарас Пастух.
Тіла 33 загиблих вже ідентифікували, судмедексперти встановлюють особу ще однієї жертви, рештки якої знайшли вчора.
“Працюють представники Національної поліції, оскільки відкрито кримінальне провадження. Збирають докази щодо засобів, якими був знищений будинок. Попереднє припущення, що це російська ракета X-101”, – зазначив посадовець.
Пастух додав, що під час проведення огляду цього будинку можуть бути знайдені рештки інших людей, які зараз вважаються безвісти зниклими. Зараз їх є шестеро: це двоє чоловіків, троє жінок і одна маленька дитина.
“Ми маємо ще надію, що ці роботи безпосередньо слідчих можуть ще дати результат для того, щоб люди, які загинули в цьому будинку, могли бути належним чином захоронені… Не виключено, що ми не можемо знайти рештки тіл людей, бо руйнування могло спричинити смерть, але та температура, те влучання ракети у будинок – могла знищити фрагменти, які ми вже не зможемо, на жаль, знайти”, – сказав він.
- Вчора ввечері у ДСНС повідомили, що пошуково-рятувальні роботи після російського ракетного удару 19 листопада по Тернополю завершено. Основні аварійно-рятувальні та пошукові роботи проводилися на двох локаціях. На одній із них багатоквартирний будинок зазнав значних руйнувань, частина людей була під завалами та заблокована у квартирах. Рятувальники гасили пожежі та розбирали конструкції одночасно.
- Роботи тривали 4 доби і завершилися 22 листопада о 18:00. Залучено підрозділи ДСНС із 9 областей, кінологи, важка техніка, медики та психологи. Роботи виконувалися у складних умовах, зокрема вручну на рівні 5–6 поверхів.
- Зі загиблих шестеро – діти. Травмовано 94 людини, з них 18 дітей. Врятовано – 46 людей, з них 7 дітей.