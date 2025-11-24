Уночі сили ППО знешкодили 125 із 162 запущених ворожих дронів

У ніч на 24 листопада російська армія запустила по території України 162 безпілотники різних типів. ППО знешкодила 125 із них.

Про це повідомили у Повітряних силах.

"У ніч на 24 листопада (з 19:00 23 листопада) противник атакував 162-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське - ТОТ АР Крим, понад 80 із них – "шахеди", – розповіли там.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 125 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 37 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на одній локації.

Фото: Повітряні сили

Найбільше постраждали об’єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства на Харківщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині. На жаль, є жертви серед цивільного населення.