Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Київ. Скасована прем’єра
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
За вчора втрати російської армії становлять 1 120 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення війська РФ втратили близько 1 167 570 осіб.

За вчора втрати російської армії становлять 1 120 солдатів
Український захисник, ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1 120 російських солдатів, 2 танки, 4 бойові броньовані машини 18 артилерійських систем, 2 засоби ППО ворога.

Про це повідомив Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.11.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 167 570 (+1 120) осіб 
  • танків – 11 368 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 23 624 (+4) од.
  • артилерійських систем – 34 644 (+18) од.
  • РСЗВ – 1 549 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 250 (+2) од.
  • літаків – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 84 217 (+448) од.
  • крилаті ракети – 3 981 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 68 118 (+112) од.
  • спеціальна техніка – 4 006 (+3) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.
