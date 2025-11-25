Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Троє людей вбиті і 5 поранені внаслідок атак Росії по Херсонській області вчора

Окупанти били по будинках і інфраструктурі. 

Троє людей вбиті і 5 поранені внаслідок атак Росії по Херсонській області вчора
Фото: EPA/UPG

Внаслідок атак Росії по Херсонській області вчора вбиті троє людей, ще п’ятеро поранені. Зокрема, дитина. 

Під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Музиківка, Інженерне, Комишани, Наддніпрянське, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Кізомис, Велетенське, Дніпровське, Дар'ївка, Понятівка, Приозерне, Токарівка, Благовіщенське, Берислав, Нововоронцовка, Золота Балка, Костирка, Урожайне, Хрещенівка, Новорайськ, Томарине, Дудчани, Качкарівка, Миколаївка, Милове, Новоолександрівка, Одрадокам'янка, Осокорівка, Тягинка, Велика Олександрівка, Веселе, Козацьке та місто Херсон. Про це повідомив голова ОВА Прокудін у Telegram. 

“російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, стільникові вежі, комунальне підприємство, газопровід та приватний автомобіль”, – сказав він. 

Якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.
