Головне за вівторок, 25 листопада: наслідки масованої атаки на Київ, майже 150 боєзіткнень

Станом на 17:30 кількість поранених унаслідок комбінованого удару армії Росії по Києву зросла до 21, загинули семеро людей.

За даними голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка і мера міста Віталія Кличка, двоє людей вбиті вночі в Дніпровському районі, четверо – вранці в Святошинському, одна людина – в Деснянському районі.

Пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Печерському районах. Є влучання в кілька житлових будинків, розповіли в поліції.

За даними правоохоронців, загиблі в у Дніпровському районі – це 86-річна жінка та 66-річний чоловік, у Святошинському районі – 28-ми та 55-річні чоловіки, тіла ще двох наразі не встановлені. У Деснянському районі виявили тіло 32-річного охоронця гаражного кооперативу.

"8 людей медики госпіталізували, зокрема одну дитину. Іншим надали допомогу на місці або амбулаторно", – повідомив мер міста.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 25 листопада відбулося 147 бойових зіткнень.

Від початку доби кожне третє боєзіткнення - на Покровському напрямку (46). Активні бойові дії точились також на Костянтинівському напрямку (18).

Армія ворога вдень атакувала безпілотниками Дніпро. Станом на зараз відомо про двох поранених – жінку і дитину.

Їх госпіталізували, повідомив в.о. голови ОВА Владислав Гайваненко. За уточненими даними, жінка – в важкому стані. Пораненій дитині – чотири роки.

Пошкоджені чотириповерхівка та лінія електропередач.

За даними ABC та CBS News, українська влада погодилася на оновлені мирні пропозиції, напрацьовані зі США. Про це журналісти повідомили з посиланням на анонімних посадовців.

Американський співрозмовник ABC News сказав, що "українці погодилися на мирну угоду". Він додав, що є деякі "дрібні деталі", які треба врегулювати, але згода уже є.

Ті самі слова опублікували і в CBS News.

Американський генерал Дрісколл вчора і сьогодні провів зустрічі із росіянами в ОАЕ, підтвердив речник американської армії, підполковник Джеффрі Толберт.

"Переговори пройшли дуже добре і ми залишаємося оптимістичними", – сказав він.

В Абу-Дабі перебуває і очільник ГУР Кирило Буданов.

Керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов на засіданні парламентського комітету з антикорупційної політики заявив, що злочинна організація, щодо якої було проведено операцію «Мідас», системно збирала дані про детективів, депутатів, міністрів, журналістів та експертів, користувалася державними реєстрами, а також отримувала інформацію про слідчі дії НАБУ ще до того, як вони мали відбутися.

Він також повідомив народним депутатам, що розслідування щодо діяльності злочинної організації є одним із головних пріоритетів Бюро. За його словами, слідча група була суттєво збільшена, а НАБУ виділило «значний ресурс», щоб забезпечити швидкість і повноту розслідування.

Абакумов наголосив, що детективи збирають додаткову доказову базу щодо осіб, яким ще не повідомлено про підозру, і після її достатності НАБУ ухвалить процесуальні рішення.

