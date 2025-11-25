Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Росія в кілька хвиль атакувала Київ. Кількість загиблих зросла до 7, поранених – 14 (оновлено)

У пошкоджених багатоповерхівках триває ліквідація наслідків.

Наслідки російської атаки у Києві
Наслідки російської атаки у Києві

Армія Росії вночі і вранці 25 листопада завдала комбінованого удару по Києву. Станом на 12:43 кількість поранених зросла до 14, загинули семеро людей. За даними голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка і мера міста Віталія Кличка, людей вбиті вночі в Дніпровському районі, четверо – вранці в Святошинському, одна людина – в Деснянському районі. 

Пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Печерському районах. Є влучання в кілька житлових будинків, розповіли в поліції

"8 людей медики госпіталізували, зокрема, одну дитину. Іншим надали допомогу на місці або амбулаторно", – повідомив мер міста.

Серед потерпілих – дитина 7 років. За оновленими даними від КМВА, пошкодження зафіксували на 13 локаціях. 

Наслідки російської атаки у Києві
Наслідки російської атаки у Києві

Наслідки російської атаки у Києві
Наслідки російської атаки у Києві

У Печерському районі влучання у 22-поверховий будинок, внаслідок якого є руйнування, виникла пожежа. Медики надали допомогу одній жінці із гострою реакцією на стрес.

Дніпровському районі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа у девʼятиповерховому будинку. Відомо про двох загиблих, серед яких 86-річна жінка. Особа другого загиблого наразі встановлюється. Пʼять людей зазнали травм", – повідомили в поліції.

Наслідки російської атаки у Києві 25 листопада, Дніпровський район
Наслідки російської атаки у Києві 25 листопада, Дніпровський район

Поранена мешканка на місці атаки у Києві 25 листопада, Дніпровський район
Поранена мешканка на місці атаки у Києві 25 листопада, Дніпровський район

Наслідки російської атаки у Києві 25 листопада, Дніпровський район
Наслідки російської атаки у Києві 25 листопада, Дніпровський район

Наслідки російської атаки у Києві 25 листопада, Дніпровський район
Наслідки російської атаки у Києві 25 листопада, Дніпровський район
Наслідки російської атаки у Києві 25 листопада, Дніпровський район
Наслідки російської атаки у Києві 25 листопада, Дніпровський район

Наслідки російської атаки у Києві 25 листопада, Дніпровський район
Наслідки російської атаки у Києві 25 листопада, Дніпровський район

Після 7 ранку повідомили про руйнування ще в одному районі – Святошинському. За даними Кличка, тут пошкоджено нежитлове приміщення. Крім того, стало відомо про нове пошкодження в Дарницькому районі.

Наслідки російської атаки у Києві 25 листопада, Святошинський район
Наслідки російської атаки у Києві 25 листопада, Святошинський район

Наслідки російської атаки у Києві 25 листопада, Святошинський район
Наслідки російської атаки у Києві 25 листопада, Святошинський район

Наслідки російської атаки у Києві 25 листопада, Святошинський район
Наслідки російської атаки у Києві 25 листопада, Святошинський район

Наслідки російської атаки у Києві 25 листопада, Святошинський район
Наслідки російської атаки у Києві 25 листопада, Святошинський район

"Виклик медиків у Святошинський район. Бригада виїхала. У Дарницькому влучання в нежитлову будівлю. Екстрені служби прямують", – сказав він.

За оновленими даними, в Святошинському районі загинули чотири людини, троє поранені. У ДСНС повідомили, що влучання відбулося поруч зі складською будівлею. За даними Forbes, удар припав на логістичний центр Novus. 

Станом на ранок на Русанівці були зміни в русі, пов'язані з атакою. На вул. Ентузіастів перекрито рух транспорту в обох напрямках. Рух автобуса № 48 організовано за маршрутом: Русанівська набережна – бульв. Русанівський – бульв. Ігоря Шамо – вул. Ентузіастів, повідомили в КМДА.

  • Російська атака на Київ розпочалася ще з опівночі. Близько 1 ночі Повітряні сили повідомили, що на столицю летятькрилаті ракети. Потім до ранку росіяни атакували місто дронами, а близько 7 години – знову ракетами. Крім того, в повітряному просторі країни перебувають безпілотники.
