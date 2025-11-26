Унаслідок нічної атаки ворога є влучання в 10 місцях

Уночі, з 19:00 25 листопада, армія Росії атакувала Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М (пуски із Ростовської області) та 90-та ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів (з напрямків Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, – Росія, Гвардійське – ТОТ АР Крим). Зафіксовано влучання ракет та 10 ударних БпЛА на 10 локаціях.

Близько 55 із запущених дронів – "шахеди". Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, повідомили в Повітряних силах.

“За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 72 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни”, – йдеться в повідомленні.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки.



