Головне за середу, 26 листопада: удари по Дніпропетровщині, майже 220 боєзіткнень

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 26 листопада відбулося 216 бойових зіткнень.

Найбільша кількість боєзіткнень - на Покровському та Костянтинівському напрямках.

У ніч на середу Сили оборони атакували об’єкти російського військово-промислового комплексу.

Зокрема вразили завод із виготовлення навігаційного обладнання та комплектуючих до крилатих і балістичних ракет "ВНИИР-Прогресс", що в Чебоксарах, республіка Чувашія (це понад 1000 км від України).

Зафіксовано влучання по території підприємства з подальшою пожежею на об’єкті, повідомили в Генштабі.

Завод "ВНИИР-Прогресс" займається виробництвом ГНСС-приймачів та антен для супутникових систем GLONASS, GPS і Galileo, зокрема модулів типу "Комета". Їх використовують у дронах-камікадзе типу Shahed і в ракетах комплексів "Іскандер-М", "Калібр", модулях УМПК для авіабомб.

Атакували захисники і об’єкти на тимчасово окупованій території.

На Гуляйпільському напрямку в Запорізькій області триває активна оборонна операція, але інформація про нібито захоплення селища Високе російськими військами не відповідає дійсності.

Про це у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" заявив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин. "Говорити про те, що противник захопив цей населений пункт, поки триває оборонна операція, наразі дуже рано. Там дійсно йдуть жорстокі бої. Біля населеного пункту було декілька бойових зіткнень. Втрат наших позицій не зафіксовано", — повідомив Волошин.

За його словами, немає офіційної інформації про те, що українські підрозділи відійшли або що населений пункт перейшов під контроль противника.

Артилерією та безпілотниками упродовж дня ворог бив по Нікопольщині, Синельниківщині та Криворіжжі.

На Нікопольщині побиті інфраструктура, ліцей, багатоповерхівка, 2 приватні будинки, господарська споруда, автомийка, легковики.

Секретаря РНБО Рустема Умєрова викликали в НАБУ та опитали в якості свідка у справі Міндіча, пише "Укрправда" з посиланням на коментар пресслужби секретаря РНБО.

"Рустем Умєров був викликаний до НАБУ у статусі свідка для дачі свідчень у кримінальному провадженні, відкритому за фактом втручання в діяльність державного діяча.

Розмова була конструктивною. Рустем Умєров відповів на всі запитання слідства в межах процесуального законодавства", – зазначили у пресслужбі.

Міністр армії США Ден Дрісколл заявив, що Штати і НАТО мають обмежені можливості змінити ситуацію на полі бою в Україні.

Про це він сказав Володимирові Зеленському, коли передавав початковий варіант мирного плану, пише New York Post.

«Він сказав українцям: “Дивіться, це реалії ситуації. Україна зараз у невигідному становищі. Сполучені Штати та НАТО мають обмежені можливості змінити ту перевагу противника на полі бою, яку ви зараз маєте проти себе, і нинішній курс є несталим. Тож доведеться піти на жорсткі поступки”», - цитує генерала видання.

Опісля Зеленський виступив із заявою до українського народу, в якій зазначив, що Україні доведеться або втратити гідність, або ризикувати втратити ключового партнера.

