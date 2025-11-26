Умєров дав свідчення НАБУ у справі Міндіча

Секретаря РНБО Рустема Умєрова викликали в НАБУ та опитали в якості свідка у справі Міндіча.
Про це пише "Укрправда" з посиланням на коментар пресслужби секретаря РНБО.
"Рустем Умєров був викликаний до НАБУ у статусі свідка для дачі свідчень у кримінальному провадженні, відкритому за фактом втручання в діяльність державного діяча.
Розмова була конструктивною. Рустем Умєров відповів на всі запитання слідства в межах процесуального законодавства", – зазначили у пресслужбі.
Також додається, що ця процесуальна дія відбулася 25 листопада. Інших деталей не повідомили.
- На засіданні антикорупційного комітету Верховної Ради директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що Бюро не публікує нові аудіозаписи у справі "Мідас", тому що матеріали ще досліджуються.
- Також директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що у справі "Мідас" коло підозрюваних розшириться. Говорячи про причини виникнення таких масштабних схем, Кривонос підкреслив, що головним фактором є недієва та залежна правоохоронна система.