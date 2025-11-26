СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Умєров дав свідчення НАБУ у справі Міндіча

Серкретаря РНБО опитали в якості свідка.

Умєров дав свідчення НАБУ у справі Міндіча
Міністр оборони України Рустем Умєров
Фото: Олександр Ратушняк

Секретаря РНБО Рустема Умєрова викликали в НАБУ та опитали в якості свідка у справі Міндіча. 

Про це пише "Укрправда" з посиланням на коментар пресслужби секретаря РНБО.

"Рустем Умєров був викликаний до НАБУ у статусі свідка для дачі свідчень у кримінальному провадженні, відкритому за фактом втручання в діяльність державного діяча.

Розмова була конструктивною. Рустем Умєров відповів на всі запитання слідства в межах процесуального законодавства", – зазначили у пресслужбі.

Також додається, що ця процесуальна дія відбулася 25 листопада. Інших деталей не повідомили.

  • Також директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що у справі "Мідас" коло підозрюваних розшириться. Говорячи про причини виникнення таких масштабних схем, Кривонос підкреслив, що головним фактором є недієва та залежна правоохоронна система.
