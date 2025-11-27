СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Політика

Зеленський поговорив із президентом Філіппін і запропонував відкрити посольство в Україні

Фердинанд Маркос-молодший підтримав цю пропозицію.

Зеленський поговорив із президентом Філіппін і запропонував відкрити посольство в Україні
Володимир Зеленський із президентом Філіппін Фердинандом Маркосом-молодшим
Фото: Офіс президента

Глава України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Філіппін Фердинандом Маркосом-молодшим і запропонував відкрити посольство у нашій державі.

Про це йдеться у повідомленні Офісу президента

Зеленський висловив співчуття Президенту Філіппін у зв’язку із загибеллю людей і руйнуваннями внаслідок тайфунів і поінформував колегу про спільну зі Сполученими Штатами Америки та іншими партнерами роботу над кроками до встановлення гарантованого миру. 

"Президент подякував за підтримку мирних зусиль, суверенітету й територіальної цілісності України та чітку позицію з боку Філіппін", – йдеться у пресрелізі. 

Лідери обговорили напрями співпраці: продовольчу безпеку, сільське господарство та цифровізацію. Філіппіни також зацікавлені в досвіді й технологіях, які має Україна. Глави держав домовилися, що найближчим часом команди опрацюють усі питання.

Крім того, Володимир Зеленський зазначив, що в Манілі вже майже рік працює Посольство України, і запропонував відкрити Посольство Філіппін у нашій країні. Фердинанд Маркос-молодший підтримав цю пропозицію.
﻿
