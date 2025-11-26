Трамп не запросить ПАР на саміт G20 у Майамі

Президент США Дональд Трамп не збирається запрошувати Південно-Африканську Республіку на саміт G20, який наступного року прийматиме американське місто Маямі.
Дональд Трамп нагадав, що у ПАР нібито "вбивають білих людей і безпідставно дозволяють відбирати у них ферми". Президент США наголосив, що "фейкові ЗМІ не скажуть ні слова проти цього геноциду".
"Наприкінці саміту G20 Південна Африка відмовилася передати головування в G20 старшому представнику нашого посольства США, який був присутній на церемонії закриття", – розповів президент США про події на саміті “Великої двадцятки” у ПАР.
Також Трамп запевнив, що Сполучені Штати "припиняють усі виплати та субсидії" для Південної Африки.
- Раніше президент США Дональд Трамп повідомляв, що жоден представник американського уряду не братиме участі в саміті “Великої двадцятки” у Південно-Африканській Республіці. Віцепрезидент США Джей Ді Венс, який мав представляти США на саміті лідерів у Йоганнесбурзі 22–23 листопада, також скасував поїздку.