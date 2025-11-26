Трамп не запросить ПАР на саміт G20 у Майамі

Саміт у США відбудеться наступного року.

Президент США Дональд Трамп не збирається запрошувати Південно-Африканську Республіку на саміт G20, який наступного року прийматиме американське місто Маямі.

Дональд Трамп нагадав, що у ПАР нібито "вбивають білих людей і безпідставно дозволяють відбирати у них ферми". Президент США наголосив, що "фейкові ЗМІ не скажуть ні слова проти цього геноциду".

"Наприкінці саміту G20 Південна Африка відмовилася передати головування в G20 старшому представнику нашого посольства США, який був присутній на церемонії закриття", – розповів президент США про події на саміті “Великої двадцятки” у ПАР.

Також Трамп запевнив, що Сполучені Штати "припиняють усі виплати та субсидії" для Південної Африки.