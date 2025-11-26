Журналісти встановили, що російська кінокомпанія колишніх бізнес-партнерів Зеленського у Студії «Квартал 95» перед початком масштабної війни отримала 99,5 млн рублів від Всеросійської державної телерадіомовної компанії, а потім власниками бізнесу стали різнороб з Латвії та росіянка — колишня співробітниця фірми «кварталівців».

Як йдеться у новому розслідуванні журналістів «Слідства.Інфо», наприкінці 2018 року тоді майбутній кандидат у президенти України Володимир Зеленський під час інтерв’ю Дмитрові Гордону заявив, що разом зі своїми бізнес-партнерами після 2014 року закрив бізнес у Росії, який «приносив дуже багато, плоди реальні».

Журналісти зазначають, що це виявилося неправдою. Це встановили журналісти проєкту «Схеми» у січні 2019-го. Вони знайшли в РФ три компанії, якими на той час співволодів сам Володимир Зеленський та його компаньйони: Андрій Яковлєв, Борис та Сергій Шефіри, а також Тімур Міндіч, який через шість років опиниться в центрі гучного корупційного скандалу.

У 2019-му кандидат у президенти Зеленський визнав, що бізнес у Росії таки є. Зеленський навіть розтлумачив, чому ці компанії закривати не варто: мовляв, вони збирають роялті за прокат серіалу «Свати». «Що ж нам зробити? Закрити і подарувати росіянам наші гроші? Ні!», — сказав він в інтерв’ю «Українській правді».

Втім через 5 днів ще до першого туру президентських виборів написав заяву про вихід із засновників кіпрської фірми Green Family, яка і володіла трьома компаніями в Росії.

Але бізнес-партнери Зеленського продовжили контролювати Green Family і її дочірні структури. Журналісти «Слідства.Інфо» дослідили, що відбувалося з цим бізнесом після 2019-го року і по теперішній час: проаналізували десятки витягів та звітів, дослідили біографії і соцмережі осіб, які так чи інакше причетні до діяльності кінокомпаній у РФ.

Станом на 20 травня 2019 року — день інавгурації Володимира Зеленського — брати Шефіри, Андрій Яковлєв і компанія Тімура Міндіча через кіпрську Green Family Ltd співволоділи трьома фірмами в РФ: «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» та «Грин Филмс».

Фото: «Слідства.Інфо»

17 червня Green Family вийшла зі співзасновників «Вайсберг Пикчерс». Бізнес-партнер «кварталівців», литовський режисер Марюс Бальчюнас, який володів чвертю «Вайсберг Пикчерс», став її одноосібним власником. Останні 7 років компанія показує низькі фінансові результати.

49% відсотками компанії «Платинумфильм» досі володіє кіпрська Green Family. «Платинумфильм» де-юре існує, однак із 2018 року не подає ознак діяльності.

Третя російська фірма — «Грин Филмс» — на 100% належала Green Family до початку квітня 2022 року. Потім ця частка скоротилася до 50%. І зрештою кіпрська компанія взагалі вийшла зі структури власності. Це сталося 14 квітня 2022-го. Як зазначають журналісти, це не означає, що до цієї дати соратники Зеленського співволоділи «Грин Филмс», і досі залишаються співвласниками російського «Платінумфільму».

У материнській компанії — кіпрській Green Family Ltd — наприкінці 2021 року відбулися суттєві зміни. 21 грудня її директорами стали двоє громадян Латвії — Робертс та Ігорс Залівскіси. А 30 грудня Борис та Сергій Шефіри, Андрій Яковлєв і компанія Тімура Міндіча вийшли з числа співзасновників. В останній день року новим і одноосібним власником фірми «кварталівців» став латвієць Ігорс Залівскіс — різнороб із Латвії, що їздить на заробітки у Норвегію. Про це журналісти дізналися з його соцмереж.

Журналістам вдалося дізнатися, що родина Ігорса Залівскіса має зв’язки з «кварталівцями» — «через одну куму і одне рукостискання».

Юрист антикорцентру «Межа» Микола Салімов зазначає, що новий власник Green Family Ігорс Залівскіс може бути підставною особою, що представляє інтереси попередніх власників.

Перед тим, як Залівскіс заволодів кіпрською Green Family, її дочірня російська структура отримала кошти від ВГТРК — Всеросійської державної телерадіомовної компанії.

“Схоже на те, що Шефіри, Яковлєв і Міндіч не пішли з російського ринку з порожніми руками. За три дні до зміни власників дочірня структура Green Family у Росії — «Грин Филмс» — отримала 99,5 мільйона рублів від ВГТРК. Це за тодішнім курсом — 1,3 мільйона доларів США”, — зазначають розслідувачі.

Про отримання коштів свідчать документи, які «Слідству.Інфо» вдалося отримати від джерела в російській податковій.

«Станом на 31 грудня ці кошти були витрачені, і на рахунку залишилось трохи більше, ніж 8 мільйонів рублів, — зазначає аналітикиня «Центру протидії корупції» Антоніна Волкотруб. — Тобто вони десь провели всі ці транзакції одразу досить швидко. Дійсно, що компанія, яка декларує виручку понад 110 мільйонів, одразу ж показала витрати понад 95 мільйонів».

Материнська фірма — Green Family — у 2021 році зібрала рекордні 7,7 мільйона доларів США від роялті (як дохід за надання права використання об’єктів інтелектуальної власності). Ця сума у 4,6 рази більша порівняно з 2020 роком, і у 23 рази, якщо порівнювати з 2019-м.

Хто саме у підсумку отримав ці кошти, у звітах Green Family інформації немає. «Слідство.Інфо» звернулося до Офісу президента України із запитанням, чи отримував особисто Володимир Зеленський кошти з роялті, які одержала кіпрська Green Family і російська «Грин Филмс», і якщо ні — чи відомо йому, куди ці гроші вивели. Відповіді на запит поки що немає. Тімур Міндіч, Андрій Яковлєв і Сергій Шефір не відповіли на повідомлення і дзвінки журналістів.

Щодо російської компанії «Грин Филмс». Попри те, що з квітня 2022 року нею вже не володіє Ігорс Залівскіс через кіпрську Green Family, фірма так само перебуває у власності особи, пов’язаної з партнерами Володимира Зеленського. Йдеться про Ольгу Лосєву.

«Пані Лосєва не є далекою від кінематографу. Тому що ми знаємо, що в 2021 році вона отримувала доходи від «Грин Филмс», а також очолювала компанію, у якій власником був Дмитро Глашкін. У 2015 році він керував однію з компаній, у якій Green Family була співзасновником «Вайсберг Пикчерс». Тобто навіть російську компанію, не лише кіпрську, переписали на осіб, пов’язаних з кінематографічним бізнесом», — зазначає аналітикиня «Центру протидії корупції» Антоніна Волкотруб.

Фото: «Слідства.Інфо»

У 2022-му російська «Грин Филмс» показала 135 мільйонів рублів чистого прибутку, це, за середнім річним курсом, майже 2 мільйони доларів США. Наступні роки для компанії були збитковими.

Отже, як зазначають журналісти-розслідувачі, кіпрська компанія Green Family Ltd, яка, у свою чергу володіє російською «Платинумфильм», в останній день 2021 року має нового власника — Ігорса Залівскіса. Він не схожий на реального власника, бо сфера його інтересів — зовсім не медіабізнес чи виробництво фільмів. Разом із тим, кума Залівскіса — Марина Разумова — багато років співпрацювала з «кварталівцями», тож можемо обґрунтовано припускати, що компанію продовжують контролювати попередні бенефіціари — бізнес-партнери Володимира Зеленського. Аналогічна ситуація й з другою російською компанією — «Грин Филмс». Її нова власниця була директоркою фірми, якою співволоділи учасники Студії «Квартал 95». За перший рік повномасштабного вторгнення Росії «Грин Филмс» отримала майже два мільйони доларів США чистого прибутку, кіпрська Green Family — ще майже мільйон доларів США від роялті.