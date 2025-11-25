Зеленський і Мерц обговорили роботу над мирним планом

Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провели розмову щодо завершення війни і обговорили координацію з партнерами.

Як ідеться на сайті глави держави, Зеленський подякував Німеччині за постійну військову, фінансову й політичну підтримку від початку повномасштабного російського вторгнення Росії.

Президент повідомив канцлеру про оновлені напрацювання української команди щодо кроків для завершення війни. Зеленський наголосив, що важливо, аби усі партнери були поінформовані про перебіг процесу.

Президент уточнив, що українська делегація повернулася з Женеви з повною доповіддю та оновленим рамковим документом, а комунікація зі Штатами триває.