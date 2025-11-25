Київ. Скасована прем’єра
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ГоловнаПолітика

Зеленський і Мерц обговорили роботу над мирним планом

Президент розповів канцлеру про оновлені напрацювання української команди.

Зеленський і Мерц обговорили роботу над мирним планом
Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провели розмову щодо завершення війни і обговорили координацію з партнерами.

Як ідеться на сайті глави держави, Зеленський подякував Німеччині за постійну військову, фінансову й політичну підтримку від початку повномасштабного російського вторгнення Росії.

Президент повідомив канцлеру про оновлені напрацювання української команди щодо кроків для завершення війни. Зеленський наголосив, що важливо, аби усі партнери були поінформовані про перебіг процесу. 

Президент уточнив, що українська делегація повернулася з Женеви з повною доповіддю та оновленим рамковим документом, а комунікація зі Штатами триває.

  • За даними ABC та CBS News, українська влада погодилася на оновлені мирні пропозиції, напрацьовані зі США. Американський співрозмовник ABC News сказав, що "українці погодилися на мирну угоду". Він додав, що є деякі "дрібні деталі", які треба врегулювати, але згода уже є.  
