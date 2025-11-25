CBS та ABC: Україна погодилася на оновлену мирну угоду США

За даними ABC та CBS News, українська влада погодилася на оновлені мирні пропозиції, напрацьовані зі США. Про це журналісти повідомили з посиланням на анонімних посадовців.

Американський співрозмовник ABC News сказав, що "українці погодилися на мирну угоду". Він додав, що є деякі "дрібні деталі", які треба врегулювати, але згода уже є.

Ті самі слова опублікували і в CBS News.

"Українці погодилися з мирною угодою. Є деякі дрібні деталі, які треба врегулювати, але вони погодилися з мирною угодою", – процитували вони своє джерело.

Американський генерал Дрісколл вчора і сьогодні провів зустрічі із росіянами в ОАЕ, підтвердив речник американської армії, підполковник Джеффрі Толберт.

"Переговори пройшли дуже добре і ми залишаємося оптимістичними", – сказав він.

За даними ABC, після перемовин України і США в Женеві з плану виключили пункти про амністію за дії, скоєні під час війни, та про обмеження чисельності армії. Водночас, за даними FT, Україна все таки погодилася на скорочення армії: до 800 000 людей (перший план пропонував 600 000).

Дрісколл до зустрічі з росіянами в ОАЕ був в Україні, а потім брав участь у перемовинах у Женеві. Дрісколла під час його поїздки до України супроводжували начальник штабу армії США генерал Ренді Джордж, командувач армії США в Європі та Африці генерал Кріс Донах'ю, командувач армії США в Європі та Африці, старший сержант армії Майкл Ваймер та генерал-лейтенант Кертіс Баззард, який очолює програму військової допомоги США Україні.

Ці високопоставлені офіцери американської армії не брали участі в наступних переговорах у Женеві та не беруть участі в останніх переговорах з російськими чиновниками в Абу-Дабі.

"Мирний план" США

Минулого тижня до України з візитом прибули американські генерали. В цей же час західна преса почала публікувати інформацію про те, що Штати передають Україні "мирний план", погодитися на який українці мають до Дня подяки – 27 листопада. План складається з 28 пунктів, більшість з яких суперечать українським інтересам. Зокрема, була вимога скоротити армію до 600 000, відмовитися від вступу до НАТО (і закріпити це в Конституції і Статуті Альянсу), де-факто віддати Росії Донецьку, Луганську області і Крим, визнати російськими ті території Запорізької і Херсонської областей, які встигли окупувати.

21 листопада український президент записав відеозвернення, де сказав, що є ризик втрати ключового союзника – США – але українська влада намагатиметься відстояти національні інтереси.

22 листопада сформували українську делегацію для переговорів зі США в Швейцарії. Очолив її Андрій Єрмак. 23 листопада українська делегація розпочала роботу в Женеві і зустрічалася з американцями. США представляли Марко Рубіо, спецпредставник Стів Віткофф, радник Дональда Трампа і його зять Джаред Кушнер.

Під час перемовин українська сторона кілька разів виходила з комунікацією, що є прогрес у питанні врахування українських інтересів.

Вранці 24 листопада на сайті ОП опублікували спільну заяву США та України, в якій зазначили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. За підсумками переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру. Остаточні рішення про рамковий документ ухвалюватимуть президенти США і України.

Учора CBS повідомили, що українська і американська делегації обговорювали можливість візиту Зеленського до США. А Дональд Трамп сказав, що цілком може відбуватися “щось хороше” в контексті угоди про мир.

Член перемовної делегації Сергій Кислиця розповів, що план скоротили з 28 до 19 пунктів, більшість українських інтересів врахована.

Паралельно з роботою зі США Україна проводила консультації з лідерами Європи: президент вів обговорення у телефонному режимі. Зокрема, з лідерами Німеччини та Фінляндії.

Нині Рустем Умєров повідомив, що Україна очікує на організацію поїздки Володимира Зеленського до США.

В Кремлі тим часом обурилися зміною першопочаткового плану, який відображав його інтереси.



