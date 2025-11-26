Міністр закордонних справ Німеччини: наша розвідка вважає, що Росія створює можливості для нападу на НАТО

Ще один сигнал із Берліна про те, що Кремль готується до такого нападу.

Німецька розвідка переконана, що Росія створює можливості розпочати війну проти НАТО до 2029 р. Берлін вважає, що Владімір Путін "пильно стежить" за ЄС і Альянсом.

Таку заяву міністра закордонних справ Йоганна Вадефуля поширив його Офіс. Міністр зазначив, що Україна хоче миру, але цей мир або хоча б негайне і безумовне припинення вогню повністю залежить від агресора – росіян.

"Поточна лінія фронту повинна складати основу для всіх переговорів. Росія, яка день за днем обирає продовжувати неспровоковану атаку на свого сусіда, не повинна бути винагороджена за свою агресію", – сказав міністр.

Амбіції імперіалістичної і агресивної Росії ідуть далеко за межі України, переконаний Вадефуль.

Відповідні заяви німецький міністр зробив на тлі пропозиції США Україні віддати росіянам свої області в рамках мирної угоди. Європа, на противагу американським пропозиціям, наголошує, що мир має бути справедливим і враховувати безпекові інтереси континенту.

У Берліні не вперше говорять про ймовірність нападу росіян на країни НАТО. Раніше про це казав і Борис Пісторіус.