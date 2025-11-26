Київ. Скасована прем’єра
date 2025-11-26
Міністр закордонних справ Німеччини: наша розвідка вважає, що Росія створює можливості для нападу на НАТО

Ще один сигнал із Берліна про те, що Кремль готується до такого нападу. 

Міністр закордонних справ Німеччини: наша розвідка вважає, що Росія створює можливості для нападу на НАТО
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль
Фото: EPA/UPG

Німецька розвідка переконана, що Росія створює можливості розпочати війну проти НАТО до 2029 р. Берлін вважає, що Владімір Путін "пильно стежить" за ЄС і Альянсом.

Таку заяву міністра закордонних справ Йоганна Вадефуля поширив його Офіс. Міністр зазначив, що Україна хоче миру, але цей мир або хоча б негайне і безумовне припинення вогню повністю залежить від агресора – росіян. 

"Поточна лінія фронту повинна складати основу для всіх переговорів. Росія, яка день за днем обирає продовжувати неспровоковану атаку на свого сусіда, не повинна бути винагороджена за свою агресію", – сказав міністр.

Амбіції імперіалістичної і агресивної Росії ідуть далеко за межі України, переконаний Вадефуль.

Відповідні заяви німецький міністр зробив на тлі пропозиції США Україні віддати росіянам свої області в рамках мирної угоди. Європа, на противагу американським пропозиціям, наголошує, що мир має бути справедливим і враховувати безпекові інтереси континенту.

У Берліні не вперше говорять про ймовірність нападу росіян на країни НАТО. Раніше про це казав і Борис Пісторіус. 
