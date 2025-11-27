СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Кількість жертв пожежі в Гонконзі зросла до 55

Ще понад 200 людей – зникли безвісти. 

Фото: EPA/UPG

Станом на ранок кількість жертв внаслідок пожежі в Гонконзі зросла до 55 людей, повідомили в The Guardian з посиланням на місцеву владу. Ще 72 людини отримали поранення. 

Пожежа спалахнула в житловому комплексі на 2000 квартир учора вдень. В цьому ЖК мешкали понад 4600 людей.

Понад 200 з них станом на ранок вважалися зниклими безвісти. 

Серед 55 жертв 51 людина померла на місці, а четверо – в лікарнях, додає NBC News.

У конструкціях будинків використовували легкозаймистий бамбук, що могло сприяти швидкому поширенню займання. Поліція затримала трьох представників будівельної компанії, яка зводила комплекс: двох директорів і інженерного консультанта.

Причина виникнення загоряння поки не з'ясована.

Відомо, що щонайменше одна жертва – це пожежник, який боровся з вогнем. Про загибель було відомо з учора.
