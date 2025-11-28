Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Київ. Скасована прем’єра
У Відні в автівці, що палала, знайшли вбитим 21-річного українця

Чоловіка шукали як зниклого безвісти.

У Відні в автівці, що палала, знайшли вбитим 21-річного українця
Австрійська поліція
Фото: rmf24.pl

В австрійській столиці Відні тіло 21-річного чоловіка було знайдено на задньому сидінні автівки, охопленої полум'ям.

Як пише Укрінформ, судово-медична експертиза показала насильницький характер смерті. Правоохоронці практично встановили особу загиблого, але попереду ще чекає ДНК-експертиза.

Провідні австрійські видання переконані, що жертвою злочину став громадянин України. З 26 листопада його розшукували як зниклого безвісти за заявою знайомої родини. Автомобіль "Мерседес", у якому було виявлено тіло, ймовірно, належав вбитому. Його підпалили за допомогою займистої речовини.

Поліція "інтенсивно розслідує", хто та з якої причини вбив українця. Наразі версії не оприлюднюються.
