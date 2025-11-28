В австрійській столиці Відні тіло 21-річного чоловіка було знайдено на задньому сидінні автівки, охопленої полум'ям.

Як пише Укрінформ, судово-медична експертиза показала насильницький характер смерті. Правоохоронці практично встановили особу загиблого, але попереду ще чекає ДНК-експертиза.

Провідні австрійські видання переконані, що жертвою злочину став громадянин України. З 26 листопада його розшукували як зниклого безвісти за заявою знайомої родини. Автомобіль "Мерседес", у якому було виявлено тіло, ймовірно, належав вбитому. Його підпалили за допомогою займистої речовини.

Поліція "інтенсивно розслідує", хто та з якої причини вбив українця. Наразі версії не оприлюднюються.