Росія оголосила Human Rights Watch "небажаною організацією"

Міністерство юстиції РФ внесло до списку "небажаних" міжнародну правозахисну організацію Human Rights Watch (HRW).

Про це повідомляє DW.

Зазначається, що "небажаним" організаціям заборонено працювати в Росії, а за співпрацю з ними та розповсюдження їх матеріалів загрожує адміністративна та кримінальна відповідальність.

Крім того, збір коштів або фінансування діяльності "небажаних організацій" загрожує позбавленням волі на строк до 5 років та позбавленням права обіймати певні посади на строк до 10 років.

У 2022 році сайт HRW був на вимогу Генпрокуратури РФ заблокований Роскомнаглядом. Це сталось через розміщення нібито "недостовірної" інформації про перебіг російської військової агресії.