Росія внесла організацію "Репортери без кордонів" до списку "небажаних"

Мін'юст Росії вніс міжнародну неурядову організацію "Репортери без кордонів" до реєстру "небажаних".

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Зазначається, що рішення про визнання правозахисної організації небажаною Генпрокуратура РФ ухвалила 23 липня 2025 року.

Втім, причини такого рішення не називаються.

Визнання організації небажаною означає заборону на її роботу в РФ. Також це загрожує кримінальним переслідуванням для людей, які з нею співпрацюють.

"Репортери без кордонів" було створено у Франції у 1985 році. Організація називає своїми цілями боротьбу з цензурою, забезпечення свободи слова, звільнення журналістів, які ув'язнені через свою професійну діяльність.

У рейтингу свободи преси за 2025 рік, який складає організація, Росія в порівнянні з попереднім роком опустилася на дев'ять позицій, посівши 171 місце зі 180. Це найгірший для Росії результат за весь час складання рейтингу.