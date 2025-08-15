Politico: ЄС може пришвидшити шлях Молдови до членства у блоці, обійшовши Україну

Євросоюз розглядає можливість надати Молдові великий крок вперед у її прагненні приєднатися до блоку напередодні парламентських виборів у країні наприкінці вересня. Таким чином Кишинів вперше випередить Київ у питанні членства у ЄС.
Про це повідомляє Politico.
За словами трьох дипломатів та одного чиновника ЄС, згідно зі сценарієм, який вивчають посадовці ЄС, європейські країни проголосують за відкриття першого “переговорного кластера” для Молдови — ключового юридичного кроку на шляху до членства — на початку вересня після зустрічі міністрів євроблоку.
Такий крок надасть потужний електоральний поштовх президенці Майї Санду, чия партія проводить кампанію на проєвропейській платформі та стикається з рішучими зусиллями Росії схилити голосування на користь Москви.
“Потрібно знайти спосіб відкрити перший кластер. Це послало б сигнал Росії. Це позбавило б аргументів наративу росіян, який стверджує, що немає прогресу на шляху до членства в ЄС”, ‒ сказав Зігфрід Муресан, консервативний законодавець ЄС, який очолює Комітет асоціації ЄС-Молдова в Європейському парламенті.
“Але дозвіл Молдові рухатися вперед, залишаючи Україну в паузі, ризикує розлютити Київ, чия заявка на членство в ЄС рухається в ногу з Молдовою з моменту отримання обом країнами початкового зеленого світла від Європейської Ради у 2023 році”, ‒ пише Politico.
За словами речника Європейської Комісії, і Молдова, і Україна провели далекосяжні реформи для вступу до ЄС, виконавши всі необхідні кроки для відкриття першого переговорного кластера.
“Немає об’єктивних причин блокувати Кластер 1”, ‒ додав речник.
Проблема полягає в тому, що заявку України блокує Угорщина, прем'єр-міністр якої Віктор Орбан зробив протидію вступу Києва до блоку ключовим пунктом власної спроби переобрання наступного року.
Тому, хоча Молдова може отримати схвалення всіх 27 країн-членів для відкриття переговорного кластера на неформальному засіданні Ради з загальних питань 1 вересня, Україна навряд чи отримає одностайну підтримку.
Якщо кандидатуру Молдови далі чітко пов'язуватимуть з кандидатурою України, ЄС “не зможе рухатися вперед з жодною з них”.
За словами дипломата ЄС, який уважно стежить за цим процесом, розглядається кілька варіантів, щоб показати Україні, що її кандидатура просувається вперед, навіть якщо не буде відкрито переговорний кластер, зокрема надання Києву доступу до програми “Horizon Europe” або програми студентського обміну “Erasmus”.
“Ми можемо зробити багато речей, щоб наблизити Україну до Європи іншими способами, ніж формальна процедура переговорів. Головне – продовжувати рухатися вперед і чітко дати зрозуміти, що опір Угорщини не вважається легітимним, і що справжній “медяник” – це кінець процесу”, ‒ сказав дипломат.
Більше про євроінтеграцію України
- 28 лютого 2022 року, невдовзі після російського вторгнення, Україна подала заявку на членство в ЄС. Президент Володимир Зеленський попросив негайного вступу за "новою особливою процедурою", а президенти восьми держав ЄС закликали прискорити процес вступу.
- 1 березня 2022 Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС.
- 8 листопада 2023 Єврокомісія рекомендувала почати процес переговорів про вступ України до ЄС. ЄК вважала повністю успішними чотири з семи вимог: впровадження законодавства щодо процедури добору суддів Конституційного суду України, відповідно до рекомендацій Венеційської комісії, завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції й створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам FATF і схвалення стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору, реформа медіагалузі – приведення українського законодавства у відповідність з Директивою ЄС про аудіовізуальні медіапослуги. Натомість над боротьбою з корупцією, законодавством про нацменшини та зменшенням впливу олігархів ще слід було працювати.
- Політичне рішення про початок переговорів про вступ залежить від усіх 27 країн-членів Євросоюзу. Основною перешкодою була Угорщина, яка виступає проти приєднання України і натомість пропонує якусь угоду про співпрацю. Проросійський прем'єр Словаччини Роберт Фіцо казав, що не вважає Україну готовою до вступу, але пообіцяв не перешкоджати початку переговорів. Наразі Угорщина обіцяла не блокувати вступу України.
- Президент України Зеленський говорив, що якщо Єврорада не ухвалить рішення про переговори, то це означатиме вплив на це президента Росії: "вони почали працювати з країнами, не тільки Європи, на багатьох континентах, і тиснути на них. Тому якщо не буде позитивного результату, то питання не в плані Б. У нас є лише один план – це вибір нашого народу бути в ЄС. Тому якщо не буде там позитиву, це буде говорити про те, що Путін наклав вето на це рішення. Ось про що це буде говорити, мені так здається".
- Зрештою в грудні 2023 Єврорада дозволила запустити процес перемовин про вступ із Україною. Таке ж рішення ухвалили щодо Молдови.