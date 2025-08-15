Politico: ЄС може пришвидшити шлях Молдови до членства у блоці, обійшовши Україну

Європейські країни можуть проголосувати на початку червня за відкриття першого “переговорного кластера” для Молдови — ключового юридичного кроку на шляху до членства.

Євросоюз розглядає можливість надати Молдові великий крок вперед у її прагненні приєднатися до блоку напередодні парламентських виборів у країні наприкінці вересня. Таким чином Кишинів вперше випередить Київ у питанні членства у ЄС.

Про це повідомляє Politico.

За словами трьох дипломатів та одного чиновника ЄС, згідно зі сценарієм, який вивчають посадовці ЄС, європейські країни проголосують за відкриття першого “переговорного кластера” для Молдови — ключового юридичного кроку на шляху до членства — на початку вересня після зустрічі міністрів євроблоку.

Такий крок надасть потужний електоральний поштовх президенці Майї Санду, чия партія проводить кампанію на проєвропейській платформі та стикається з рішучими зусиллями Росії схилити голосування на користь Москви.

“Потрібно знайти спосіб відкрити перший кластер. Це послало б сигнал Росії. Це позбавило б аргументів наративу росіян, який стверджує, що немає прогресу на шляху до членства в ЄС”, ‒ сказав Зігфрід Муресан, консервативний законодавець ЄС, який очолює Комітет асоціації ЄС-Молдова в Європейському парламенті.

“Але дозвіл Молдові рухатися вперед, залишаючи Україну в паузі, ризикує розлютити Київ, чия заявка на членство в ЄС рухається в ногу з Молдовою з моменту отримання обом країнами початкового зеленого світла від Європейської Ради у 2023 році”, ‒ пише Politico.

За словами речника Європейської Комісії, і Молдова, і Україна провели далекосяжні реформи для вступу до ЄС, виконавши всі необхідні кроки для відкриття першого переговорного кластера.

“Немає об’єктивних причин блокувати Кластер 1”, ‒ додав речник.

Проблема полягає в тому, що заявку України блокує Угорщина, прем'єр-міністр якої Віктор Орбан зробив протидію вступу Києва до блоку ключовим пунктом власної спроби переобрання наступного року.

Тому, хоча Молдова може отримати схвалення всіх 27 країн-членів для відкриття переговорного кластера на неформальному засіданні Ради з загальних питань 1 вересня, Україна навряд чи отримає одностайну підтримку.

Якщо кандидатуру Молдови далі чітко пов'язуватимуть з кандидатурою України, ЄС “не зможе рухатися вперед з жодною з них”.

За словами дипломата ЄС, який уважно стежить за цим процесом, розглядається кілька варіантів, щоб показати Україні, що її кандидатура просувається вперед, навіть якщо не буде відкрито переговорний кластер, зокрема надання Києву доступу до програми “Horizon Europe” або програми студентського обміну “Erasmus”.

“Ми можемо зробити багато речей, щоб наблизити Україну до Європи іншими способами, ніж формальна процедура переговорів. Головне – продовжувати рухатися вперед і чітко дати зрозуміти, що опір Угорщини не вважається легітимним, і що справжній “медяник” – це кінець процесу”, ‒ сказав дипломат.

