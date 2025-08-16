Трамп вважає, що вони з Путіним наблизилися до "угоди", але вирішувати буде Україна

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з російським лідером Путіним на Алясці в інтерв'ю Fox News сказав, що вони "дуже близько" до угоди, але вирішення питання – за Україною. Президент Сполучених Штатів вважає, що незабаром може відбутися тристороння зустріч.

Він стверджує, що зараз вони "дуже близькі" до угоди. Участь в рішенні має приймати і Україна, і Європа загалом, вважає Трамп.

"Вони б'ються проти великої воєнної машини, а ми, я думаю, близькі до угоди, але я не люблю так говорити. Я завжди кажу, якщо я справді близько, я кажу 50-60 %, тому що може статися багато речей. Але я думаю, що президент Путін хоче вирішити проблему, і це проблема, яка ніколи не мала б статися. Це війна. Всі ці родини втратили когось, у мене є книга з тисячами людей. Вони презентували мені її сьогодні. Тисячі людей, в'язнів, яких відпустять", – сказав Трамп.

Він додав, що "зараз це справа дійсно президента Зеленського, аби це зробити, і я б сказав, європейських націй, вони мають бути трохи залученими, але справа за президентом Зеленським. І якщо вони схочуть, я буду на наступній зустрічі. Вони збираються організувати зустріч зараз між президентом Зеленським і президентом Путіним та мною, я гадаю. Ви знаєте, я не питав про це… але я хочу впевнитися, що це зроблено і в нас є хороший шанс, аби зробити це".