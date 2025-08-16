Через страйк бортпровідників компанія "Air Canada" зупинила сотні рейсів

Рано вранці у суботу близько 10 тисяч бортпровідників компанії "Air Canada" оголосили страйк після того, як їхня профспілка та авіакомпанія не змогли домовитися про нову трудову угоду.

Про це пише The Wall Streеt Journal.

Компанія ще з четверга почала скорочувати рейси, а в суботу заявила, що призупинила всі операції. Навіть у разі швидкого врегулювання, щоб відновити повноцінну роботу, знадобиться щонайменше тиждень.

"Air Canada глибоко шкодує про наслідки страйку для клієнтів і залишається залученою до переговорів", – йдеться у заяві перевізника.

Очікують, що страйк матиме значний вплив по всій Північній Америці та за її межами.

"Air Canada" є найбільшою авіакомпанією країни, що щодня перевозить близько 130 тисяч пасажирів і виконує майже 200 рейсів до США. Вона також є учасницею авіаальянсу Star Alliance, до якого входять United Airlines, Lufthansa, Turkish Airlines і Singapore Airlines.

Авіакомпанія попередила і про перебої в логістичних ланцюгах постачання, адже її вантажний підрозділ працює у 50 країнах, маючи хаби у Лондоні та Франкфурті.

Профспілка бортпровідників CUPE у середу направила попередження про страйк, звинувативши компанію у небажанні серйозно вести переговори про компенсацію. Вона заявила, що пропозиції "Air Canada" не допомагають працівникам відновити рівень доходів після рекордної інфляції останнього десятиліття.

"Air Canada" запропонувала 38% зростання загальної компенсації за чотири роки, у тому числі підвищення погодинної ставки на 12–16% у перший рік.

Компанія звернулася до уряду Канади з проханням про обов’язковий арбітраж, як це зробили минулого літа під час страйку двох найбільших залізничних компаній. Міністр трудової політики Петті Хайду у п’ятницю зустрілася зі сторонами та закликала їх швидко врегулювати суперечки.

За даними опитувань, 59% канадців підтримують вимоги бортпровідників, зокрема щодо оплати праці за час роботи до зльоту – так званої "boarding pay". Деякі американські авіакомпанії вже запровадили такі виплати.

CUPE заявила, що "Air Canada" досі відмовляється повністю оплачувати всі години роботи. "Air Canada", своєю чергою, стверджує, що її пропозиція враховує оплату за посадку пасажирів.

Переговори розпочалися на початку року після завершення 10-річної угоди. Цього місяця майже всі бортпровідники (99,7%) проголосували за надання профспілці мандату на страйк.

"Air Canada" повідомила про зниження чистого прибутку у другому кварталі порівняно з минулим роком, зокрема через скорочення пасажиропотоку між США та Канадою.