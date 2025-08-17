На сході Індонезії стався потужний землетрус, близько 30 людей постраждали

17 серпня уранці на сході Індонезії стався потужний землетрус магнітудою 5,8. Через це відомо про 29 постраждалих, пише Euronews.

За даними Геологічної служби США, землетрус стався за 15 кілометрів на північ від району Посо в провінції Центральний Сулавесі, після чого сталося щонайменше 15 афтершоків.

Індонезійська влада не оголосила попередження про цунамі. Внаслідок стихійного лиха постраждали 29 людей, двоє з них перебувають у критичному стані.

Національне агентство Індонезії з пом'якшення наслідків стихійних лих повідомило, що більшість постраждалих були доставлені до найближчої лікарні для отримання медичної допомоги.

Більшість із них – з групи людей, які відвідували недільну ранкову службу в церкві.

Індонезія, величезний архіпелаг з населенням понад 270 мільйонів людей, часто потерпає від землетрусів, вивержень вулканів та цунамі через своє розташування на "Вогняному кільці" – дузі вулканів та ліній розломів у Тихоокеанському басейні.

У 2022 році землетрус магнітудою 5,6 бала забрав життя щонайменше 602 осіб у місті Чіанджур на Західній Яві. Це найсмертоносніше лихо в Індонезії з часів землетрусу та цунамі на Сулавесі у 2018 році, в результаті якого загинуло понад 4300 осіб.

У 2004 році надзвичайно потужний землетрус в Індійському океані спричинив цунамі, яке забрало життя понад 230 000 людей у дванадцяти країнах, більшість з яких – в індонезійській провінції Ачех.