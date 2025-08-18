Білий дім оприлюднив графік Трампа на сьогодні

Він передбачає годинну двосторонню зустріч із Зеленським, а також переговори з європейськими лідерами годиною пізніше.

У Білому домі оприлюднили офіційний порядок денний президента США Дональда Трампа на 18 серпня.

Графік опублікував заступник голови апарату Білого дому Ден Скавіно у соцмережі X.

Він передбачає годинну двосторонню зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, а також переговори з європейськими лідерами годиною пізніше. Згідно з ним, зустрічі відбуватимуть наступним чином:

12:00 за місцевим часом (19:00 за Києвом) - прибуття європейських лідерів до Білого дому. Південний портик;

13:00 (20:00) - президент США вітає президента України. Відкрито для преси;

13:15 (20:15) - президент США бере участь у двосторонній зустрічі з президентом України. Овальний кабінет;

14:15 (21:15) - президент США вітає європейських лідерів. Державна їдальня. Закрито для преси;

14:30 (21:30) - президент США бере участь у спільному фото з європейськими лідерами. Крос-гол;

15:00 (22:00) - президент США бере участь у багатосторонній зустрічі з європейськими лідерами. Східна кімната.

Зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського

15 серпня Дональд Трамп вітав у США російського диктатора Владіміра Путіна. Це було першим візитом Путіна до демократичної країни за всю повномасштабну війну проти України. На зустрічі мали обговорювати припинення вогню. Після завершення перемовин Трамп визнав, що досягти угоди стосовно одного з найважливіших питань не вдалося. Путін зі свого боку заявив, що для закінчення "конфлікту" він вимагає "усунення його першопричин".

16 серпня Трамп зателефонував Зеленському та європейським колегам, аби проінформувати про переговори з росіянином. Відкрито про те, чого вимагає Росія, високопосадовці не говорять. Але журналісти писали, що Москва вимагає віддати їй Донецьку область – навіть те, що вона не змогла захопити з 2014 року. Володимир Зеленський, коментуючи це, сказав, що віддавати українську територію ворогу ніхто не буде. І додав, що переговори повинні враховувати нинішню лінію фронту.

Сьогодні о 20 годині за Києвом розпочнеться зустріч Дональда Трампа із Володимиром Зеленським. Спершу вони матимуть двосторонні переговори, а потім до них доєднаються лідери країн ЄС і Великої Британії, а також президентка Єврокомісії.

Попередня поїздка Зеленського до США