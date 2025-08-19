Зеленський подарував Трампу ключку для гольфу, а той йому - ключі від Білого дому

Ключку передав президенту США молодший сержант ЗСУ Костянтин Картавцев, який втратив ногу на війни проти російських загарбників. Гольф став для нього частиною реабілітації.

Під час візиту до Вашингтона президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп обмінялися подарунками.

Про це повідомила пресслужба Зеленського.

Президент України подарував Трампу ключку для гри в гольф, яку йому передав молодший сержант ЗСУ Костянтин Картавцев. Зеленський розповів, що воїн втратив ногу в перші місяці повномасштабного російського вторгнення, рятуючи побратимів. Гольф став для Костянтина частиною реабілітації та допоміг відновити рівновагу – фізичну й емоційну.

Зеленський показав Трампу відео, у якому Костянтин Картавцев звертається до нього з проханням допомогти Україні закінчити війну справедливим і тривалим миром.

Трамп прийняв подарунок і записав відео з подякою українському військовому. Він також подарував президенту України символічні ключі від Білого дому.

Зазначимо, що під час зустрічі з Трампом в лютому Зеленський привіз до США чемпіонський пояс WBC, який належить українському боксеру Олександру Усику. Перед візитом Зеленський пообіцяв Трампу подарувати цей пояс.