Зеленський подарував Трампу ключку для гольфу, а той йому - ключі від Білого дому

Під час візиту до Вашингтона президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп обмінялися подарунками.
Про це повідомила пресслужба Зеленського.
Президент України подарував Трампу ключку для гри в гольф, яку йому передав молодший сержант ЗСУ Костянтин Картавцев. Зеленський розповів, що воїн втратив ногу в перші місяці повномасштабного російського вторгнення, рятуючи побратимів. Гольф став для Костянтина частиною реабілітації та допоміг відновити рівновагу – фізичну й емоційну.
Зеленський показав Трампу відео, у якому Костянтин Картавцев звертається до нього з проханням допомогти Україні закінчити війну справедливим і тривалим миром.
Трамп прийняв подарунок і записав відео з подякою українському військовому. Він також подарував президенту України символічні ключі від Білого дому.
Зазначимо, що під час зустрічі з Трампом в лютому Зеленський привіз до США чемпіонський пояс WBC, який належить українському боксеру Олександру Усику. Перед візитом Зеленський пообіцяв Трампу подарувати цей пояс.
- Друга зустріч Трампа і Зеленського в Овальному кабінеті Білого дому відбулася у значно приязнішій атмосфері, аніж розмова 28 лютого цього року. Трамп заявив, що США надаватимуть гарантії безпеки Україні. Це - важлива зміна позицій американської адміністрації: раніше американський президент казав, що це питання є проблемою європейців, а також уникав прямих відповідей на запитання, чи приєднаються США до держав Європи, якщо ті зважаться надати Україні гарантії. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський".