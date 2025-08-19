На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
ГоловнаСвіт

Зеленський подарував Трампу ключку для гольфу, а той йому - ключі від Білого дому

Ключку передав президенту США молодший сержант ЗСУ Костянтин Картавцев, який втратив ногу на війни проти російських загарбників. Гольф став для нього частиною реабілітації.

Зеленський подарував Трампу ключку для гольфу, а той йому - ключі від Білого дому
Зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського
Фото: EPA/UPG

Під час візиту до Вашингтона президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп обмінялися подарунками.

Про це повідомила пресслужба Зеленського.

Президент України подарував Трампу ключку для гри в гольф, яку йому передав молодший сержант ЗСУ Костянтин Картавцев. Зеленський розповів, що воїн втратив ногу в перші місяці повномасштабного російського вторгнення, рятуючи побратимів. Гольф став для Костянтина частиною реабілітації та допоміг відновити рівновагу – фізичну й емоційну. 

Зеленський показав Трампу відео, у якому Костянтин Картавцев звертається до нього з проханням допомогти Україні закінчити війну справедливим і тривалим миром.

Трамп прийняв подарунок і записав відео з подякою українському військовому. Він також подарував президенту України символічні ключі від Білого дому. 

Зазначимо, що під час зустрічі з Трампом в лютому Зеленський привіз до США чемпіонський пояс WBC, який належить українському боксеру Олександру Усику. Перед візитом Зеленський пообіцяв Трампу подарувати  цей  пояс. 

  • Друга зустріч  Трампа і  Зеленського в Овальному кабінеті Білого дому відбулася у значно приязнішій атмосфері, аніж  розмова 28 лютого цього року.  Трамп заявив, що США надаватимуть гарантії безпеки Україні. Це - важлива зміна позицій американської адміністрації: раніше американський президент казав, що це питання є проблемою європейців, а також уникав прямих відповідей на запитання, чи приєднаються США до держав Європи, якщо ті зважаться надати Україні гарантії.  Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський"
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies