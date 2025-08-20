На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаСвіт

Міністр закордонних справ Сирії зустрівся з ізраїльською делегацією

Переговори були зосереджені на деескалації та невтручанні у внутрішні справи Сирії.

Міністр закордонних справ Сирії зустрівся з ізраїльською делегацією
Міністр закордонних справ Сирії Асаад Хасан аль-Шибані
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Сирії Асаад аль-Шибані зустрівся у Парижі з ізраїльською делегацією, для обговорення зміцнення стабільності в регіоні та на півдні Сирії.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на державне інформаційне агентство Сирії SANA.

Зазначається, що переговори між ізраїльською та сирійською сторонами були зосереджені на деескалації та невтручанні у внутрішні справи Сирії.

Також на зустрічі обговорювалося питання відновлення дії угоди про роз'єднання 1974 року між Ізраїлем та Сирією, яка створила буферну зону ООН на Голанських висотах.

Сирійські та ізраїльські чиновники проводять переговори за посередництва США щодо деескалації конфлікту на півдні Сирії.

Що передувало зустрічі

  • В середині липня Ізраїль та Сирія домовилися про припинення вогню після того, як Ізраїль розпочав авіаудари по Сирії на початку цього тижня, які, за словами Тель-Авіву, були спрямовані на захист друзської меншини.

  • Конфлікт у Сувейді спалахнув після викрадення друзького торговця на шосе до Дамаска. Озброєні друзькі бойовики оточили і захопили один з районів міста, заселений будїнами. А потім сутички поширилися на інші частини провінції. Є повідомлення про атаки бедуїнських племен на друзькі поселення. 

  • Друзи – шиїтські ісламісти з дещо відмінними віруваннями. Значна частина меншини проживає на території Ізраїлю, а також інших країн, як Ліван.

  • 14 липня унаслідок сутички між бедуїнськими сунітськими племенами та бійцями друзської релігійної меншини в місті Свейда десятки людей отримали поранення і близько 30 - загинули. 

  • 16 липня Ізраїль посилив свої атаки на Сирію, завдавши удару по військовій штаб-квартирі країни в Дамаску.

  • Згодом ізраїльська армія вдарила по місцевості біля будівлі міністерства оборони Сирії в столиці та по урядових військах на півдні країни на тлі боїв у провінції Сувейда. Ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що вони працюють "над порятунком наших друзьких братів”.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies