Міністр закордонних справ Сирії зустрівся з ізраїльською делегацією

Міністр закордонних справ Сирії Асаад аль-Шибані зустрівся у Парижі з ізраїльською делегацією, для обговорення зміцнення стабільності в регіоні та на півдні Сирії.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на державне інформаційне агентство Сирії SANA.

Зазначається, що переговори між ізраїльською та сирійською сторонами були зосереджені на деескалації та невтручанні у внутрішні справи Сирії.

Також на зустрічі обговорювалося питання відновлення дії угоди про роз'єднання 1974 року між Ізраїлем та Сирією, яка створила буферну зону ООН на Голанських висотах.

Сирійські та ізраїльські чиновники проводять переговори за посередництва США щодо деескалації конфлікту на півдні Сирії.

Що передувало зустрічі