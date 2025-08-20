Міністр закордонних справ Сирії зустрівся з ізраїльською делегацією

Міністр закордонних справ Сирії Асаад аль-Шибані зустрівся у Парижі з ізраїльською делегацією, для обговорення зміцнення стабільності в регіоні та на півдні Сирії.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на державне інформаційне агентство Сирії SANA.
Зазначається, що переговори між ізраїльською та сирійською сторонами були зосереджені на деескалації та невтручанні у внутрішні справи Сирії.
Також на зустрічі обговорювалося питання відновлення дії угоди про роз'єднання 1974 року між Ізраїлем та Сирією, яка створила буферну зону ООН на Голанських висотах.
Сирійські та ізраїльські чиновники проводять переговори за посередництва США щодо деескалації конфлікту на півдні Сирії.
Що передувало зустрічі
- В середині липня Ізраїль та Сирія домовилися про припинення вогню після того, як Ізраїль розпочав авіаудари по Сирії на початку цього тижня, які, за словами Тель-Авіву, були спрямовані на захист друзської меншини.
Конфлікт у Сувейді спалахнув після викрадення друзького торговця на шосе до Дамаска. Озброєні друзькі бойовики оточили і захопили один з районів міста, заселений будїнами. А потім сутички поширилися на інші частини провінції. Є повідомлення про атаки бедуїнських племен на друзькі поселення.
Друзи – шиїтські ісламісти з дещо відмінними віруваннями. Значна частина меншини проживає на території Ізраїлю, а також інших країн, як Ліван.
14 липня унаслідок сутички між бедуїнськими сунітськими племенами та бійцями друзської релігійної меншини в місті Свейда десятки людей отримали поранення і близько 30 - загинули.
16 липня Ізраїль посилив свої атаки на Сирію, завдавши удару по військовій штаб-квартирі країни в Дамаску.
Згодом ізраїльська армія вдарила по місцевості біля будівлі міністерства оборони Сирії в столиці та по урядових військах на півдні країни на тлі боїв у провінції Сувейда. Ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що вони працюють "над порятунком наших друзьких братів”.