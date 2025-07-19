Ізраїль та Сирія досягли угоди про припинення вогню

Ізраїль та Сирія домовилися про припинення вогню, підтвердили в суботу сирійський та ізраїльський уряди.
Як пишуть Politico та ВВС, угоду про перемир'я уклали після того, як Ізраїль розпочав авіаудари по Сирії на початку цього тижня, які, за словами Тель-Авіву, були спрямовані на захист друзської меншини.
Президент Сирії Ахмед аш-Шараа та прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу підтвердили угоду в суботу, після того як Том Баррак, спеціальний посланник США з питань Сирії та посол у Туреччині, написав про це у соціальних мережах.
"У світлі делікатних обставин, які переживає країна, щоб зберегти кров сирійців, єдність сирійської території та безпеку її народу, а також у відповідь на національну та гуманітарну відповідальність, Президент Сирійської Арабської Республіки оголошує всеохопне та негайне припинення вогню ", – йдеться у заяві президента Сирії, опублікованій у Telegram.
А Нетаньягу зазначив, що це "припинення вогню, досягнуте завдяки силі".
Конгресмен США Баррак зазначив, що угоду підтримують Туреччина, Йорданія та сусідні країни.
Конфлікт між друзською меншиною та іншими племенами в південному регіоні Свейда в Сирії забрав життя сотень людей за останній тиждень. Ізраїль втрутився, завдавши ударів по сирійській столиці Дамаску та півдню країни.
У п'ятницю Ізраїль погодився дозволити Сирії розгорнути війська в регіоні Свейда на 48 годин для припинення зіткнень.Чи буде дотримано перемир'я, поки незрозуміло, але за деякими повідомленнями, бої не припинилися.
За даними Сирійської обсерваторії з прав людини (SOHR), що базується у Великій Британії, з моменту спалаху насильства в неділю загинуло 940 людей.
Зіткнення спочатку розпочалися між бедуїнськими бійцями та друзськими угрупованнями. Пізніше були залучені урядові сили безпеки, які направили у цей район.
- Конфлікт у Сувейді спалахнув після викрадення друзького торговця на шосе до Дамаска. Озброєні друзькі бойовики оточили і захопили один з районів міста, заселений будїнами. А потім сутички поширилися на інші частини провінції. Є повідомлення про атаки бедуїнських племен на друзькі поселення.
- Друзи – шиїтські ісламісти з дещо відмінними віруваннями. Значна частина меншини проживає на території Ізраїлю, а також інших країн, як Ліван.
- 14 липня унаслідок сутички між бедуїнськими сунітськими племенами та бійцями друзської релігійної меншини в місті Свейда десятки людей отримали поранення і близько 30 - загинули.
- 16 липня Ізраїль посилив свої атаки на Сирію, завдавши удару по військовій штаб-квартирі країни в Дамаску.
- Згодом ізраїльська армія вдарила по місцевості біля будівлі міністерства оборони Сирії в столиці та по урядових військах на півдні країни на тлі боїв у провінції Сувейда. Ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що вони працюють "над порятунком наших друзьких братів",