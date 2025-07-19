Ізраїль та Сирія досягли угоди про припинення вогню

Це підтвердили в суботу сирійський та ізраїльський уряди.

Ізраїль та Сирія домовилися про припинення вогню, підтвердили в суботу сирійський та ізраїльський уряди.

Як пишуть Politico та ВВС, угоду про перемир'я уклали після того, як Ізраїль розпочав авіаудари по Сирії на початку цього тижня, які, за словами Тель-Авіву, були спрямовані на захист друзської меншини.

Президент Сирії Ахмед аш-Шараа та прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу підтвердили угоду в суботу, після того як Том Баррак, спеціальний посланник США з питань Сирії та посол у Туреччині, написав про це у соціальних мережах.

"У світлі делікатних обставин, які переживає країна, щоб зберегти кров сирійців, єдність сирійської території та безпеку її народу, а також у відповідь на національну та гуманітарну відповідальність, Президент Сирійської Арабської Республіки оголошує всеохопне та негайне припинення вогню ", – йдеться у заяві президента Сирії, опублікованій у Telegram.

А Нетаньягу зазначив, що це "припинення вогню, досягнуте завдяки силі".

Конгресмен США Баррак зазначив, що угоду підтримують Туреччина, Йорданія та сусідні країни.

Конфлікт між друзською меншиною та іншими племенами в південному регіоні Свейда в Сирії забрав життя сотень людей за останній тиждень. Ізраїль втрутився, завдавши ударів по сирійській столиці Дамаску та півдню країни.

У п'ятницю Ізраїль погодився дозволити Сирії розгорнути війська в регіоні Свейда на 48 годин для припинення зіткнень.Чи буде дотримано перемир'я, поки незрозуміло, але за деякими повідомленнями, бої не припинилися.

За даними Сирійської обсерваторії з прав людини (SOHR), що базується у Великій Британії, з моменту спалаху насильства в неділю загинуло 940 людей.

Зіткнення спочатку розпочалися між бедуїнськими бійцями та друзськими угрупованнями. Пізніше були залучені урядові сили безпеки, які направили у цей район.