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Bloomberg: Китай будує мегадамбу за $167 млрд біля однієї з найглибших ущелин у світі

Зведення гігантської гідроелектростанції може стати одним з найдорожчих інфраструктурних проєктів в історії Китаю.

Bloomberg: Китай будує мегадамбу за $167 млрд біля однієї з найглибших ущелин у світі
Фото: EPA/UPG

Китай оголосив про початок будівництва мегадамби в нижній течії річки Ярлунг Цангпо в Тибеті. Загальний обсяг інвестицій у проєкт – 1,2 трлн юанів ($167 млрд), пише Bloomberg з посиланням на державне агентство Сіньхуа.

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Також було офіційно представлено нову компанію China Yajiang Group, яка відповідатиме за реалізацію проєкту гідроелектростанції. Він включатиме п’ять каскадних дамб і розміщуватиметься в місті Нінчі, на південному сході Тибетського автономного району.

Електроенергія, що вироблятиметься на дамбі, постачатиметься переважно за межі Тибету, хоча частково буде використана і для місцевих потреб. 

Потужність гідроелектростанції не уточнюється, але за обсягом інвестицій це може стати одним із найдорожчих інфраструктурних проєктів в історії Китаю – і важливим кроком у спробах Пекіна стимулювати економічне зростання.

Річка Ярлунг Цангпо протікає через спірну територію Аруначал-Прадеш, яку вважає своєю Індія, і далі переходить у річку Брахмапутра – одну з головних водних артерій Індії. Через це проєкт зі зведення дамби може стати причиною напруженості між Китаєм та Індією. Влада КНР запевняє, що негативного впливу на нижні течії не буде.

Екологи в Китаї давно стурбовані незворотним впливом будівництва греблі в ущелині Ярлунг Цангпо, де річка падає на 2000 метрів у висоту на 50-кілометровій ділянці. Ця ущелина вважається однією з найглибших у світі та є національним природним заповідником з унікальною біорізноманітністю.
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