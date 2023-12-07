Китай запустив перший у світі ядерний реактор четвертого покоління

Китай розпочав комерційну експлуатацію ядерного реактора нового покоління − першого у світі такого типу.
Про це пише Reuters з посиланням на державні ЗМІ.
Порівняно з попередніми реакторами, атомна електростанція Шидаован четвертого покоління в північній китайській провінції Шаньдун призначена для ефективнішого використання палива, посилення економіки, безпеки та зменшення впливу на навколишнє середовище.
Видання зазначає, що Китай зараз переходить до атомної енергетики, щоб спробувати досягти цілей викидів вуглекислого газу.
Високотемпературний газоохолодний реактор (HTGCR) потужністю 200 мегаватів, розроблений спільно державною комунальною компанією Huaneng, університетом Цінхуа та Китайською національною ядерною корпорацією, використовує модульну конструкцію.
До модульних електростанцій належать станції потужністю менше ніж 300 МВт, які можна побудувати за межами майданчика. Вони можуть працювати у віддалених місцях та забезпечувати енергією традиційно важкодоступні галузі важкої промисловості. Водночас критики заявляють, що така технологіяя занадто дорога.
NuScale Power, яка мала стати першою американською компанією, яка отримала ліцензію на будівництво невеликого модульного реактора, заявила про зупинку проєкт потужністю 462 МВт у штаті Юта через зростання витрат.
Китай має на меті виробляти 10% електроенергії за допомогою атомної енергії до 2035 року і 18% до 2060 року. Станом на вересень цього року Пекін не досяг мети, запланованої до 2020 року, зі досягнення атомної потужності потужністю 58 гігават.
Ядерна енергетика і зобов'язання світу
- На кліматичній конференції ООН у Дубаї – COP28 – близько 20 країн закликали розвивати мирну ядерну енергетику, підписавши спільну декларацію. Серед підписантів є Україна, а також США, Франція, Великобританія, ОАЕ та Польща. Цей крок має допомогти зменшити викиди парникових газів і досягти вуглецевої нейтральності до 2050 року. Держави закликають до цього часу втричі збільшити встановлену потужність атомних електростанцій (АЕС) у всьому світі порівняно з 2020 роком. Зазначимо, Пекін не поставив підпис під документом.
- Європарламент проголосував за включення ядерної енергії до переліку “зелених” технологій. До них входять: вітрова та сонячна енергія, ядерна енергія, зберігання енергії; уловлювання, транспортування, впорскування, зберігання та використання двоокису вуглецю, метану та закису азоту; водень, альтернативні види палива, біометан, теплові насоси та біоматеріали.
- Європейський Союз збільшив імпорт ядерного палива та послуг для реакторів із Росії у 2023 році порівняно з 2021 роком. У 2022-му п'ять держав – Болгарія, Чехія, Фінляндія, Угорщина та Словаччина – купили у Росії на 30% більше послуг із конверсії та на 22% більше послуг зі збагачення.