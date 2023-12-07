Китай запустив перший у світі ядерний реактор четвертого покоління

Китай розпочав комерційну експлуатацію ядерного реактора нового покоління − першого у світі такого типу.

Про це пише Reuters з посиланням на державні ЗМІ.

Порівняно з попередніми реакторами, атомна електростанція Шидаован четвертого покоління в північній китайській провінції Шаньдун призначена для ефективнішого використання палива, посилення економіки, безпеки та зменшення впливу на навколишнє середовище.

Видання зазначає, що Китай зараз переходить до атомної енергетики, щоб спробувати досягти цілей викидів вуглекислого газу.

Високотемпературний газоохолодний реактор (HTGCR) потужністю 200 мегаватів, розроблений спільно державною комунальною компанією Huaneng, університетом Цінхуа та Китайською національною ядерною корпорацією, використовує модульну конструкцію.

До модульних електростанцій належать станції потужністю менше ніж 300 МВт, які можна побудувати за межами майданчика. Вони можуть працювати у віддалених місцях та забезпечувати енергією традиційно важкодоступні галузі важкої промисловості. Водночас критики заявляють, що така технологіяя занадто дорога.

NuScale Power, яка мала стати першою американською компанією, яка отримала ліцензію на будівництво невеликого модульного реактора, заявила про зупинку проєкт потужністю 462 МВт у штаті Юта через зростання витрат.

Китай має на меті виробляти 10% електроенергії за допомогою атомної енергії до 2035 року і 18% до 2060 року. Станом на вересень цього року Пекін не досяг мети, запланованої до 2020 року, зі досягнення атомної потужності потужністю 58 гігават.

Ядерна енергетика і зобов'язання світу