Палестинська влада працює зі США над післявоєнним планом для Гази

Палестинська адміністрація працює з посадовцями США над планом управління Газою після завершення війни, пише Bloomberg.

На думку прем’єр-міністра Палестини Мохаммада Штає, мета Ізраїлю повністю перемогти ХАМАС є нереальною, і бойове угруповання має замість цього приєднатися до нової керівної структури.

За його словами, найкращим буде результат, коли ХАМАС стане молодшим партнером в Організації визволення Палестини (ОВП), допомагаючи будувати нову незалежну державу, яка включає Західний берег, Газу та Східний Єрусалим.

Адміністрація, яка колись керувала палестинськими справами як на Західному березі, так і в Газі, була обмежена Західним берегом з 2007 року, коли ХАМАС витіснив її з анклаву. ХАМАС створили наприкінці 1980-х років як радикальний ісламістський конкурент ОВП. ХАМАС повністю відкидає Ізраїль, але Штає припустив, що це може змінитися.