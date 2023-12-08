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Палестинська влада працює зі США над післявоєнним планом для Гази

На думку прем’єр-міністра Палестини Мохаммада Штає, мета Ізраїлю повністю перемогти ХАМАС є нереальною.

Палестинська влада працює зі США над післявоєнним планом для Гази
Прем’єр-міністр Палестини Мохаммад Штає
Фото: EPA/UPG

Палестинська адміністрація працює з посадовцями США над планом управління Газою після завершення війни, пише Bloomberg.

На думку прем’єр-міністра Палестини Мохаммада Штає, мета Ізраїлю повністю перемогти ХАМАС є нереальною, і бойове угруповання має замість цього приєднатися до нової керівної структури.

За його словами, найкращим буде результат, коли ХАМАС стане молодшим партнером в Організації визволення Палестини (ОВП), допомагаючи будувати нову незалежну державу, яка включає Західний берег, Газу та Східний Єрусалим.

Адміністрація, яка колись керувала палестинськими справами як на Західному березі, так і в Газі, була обмежена Західним берегом з 2007 року, коли ХАМАС витіснив її з анклаву. ХАМАС створили наприкінці 1980-х років як радикальний ісламістський конкурент ОВП. ХАМАС повністю відкидає Ізраїль, але Штає припустив, що це може змінитися.

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  • Ізраїль заявляє, що не припинить свою кампанію, доки ХАМАС не буде знищено. Жодна група, що базується в Газі, не повинна мати можливість знову їй загрожувати.
  • США та Ізраїль розлядають можливість введення миротворців до Сектору Гази після можливої перемоги над ХАМАСом.
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