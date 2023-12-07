Танкер із Новоросійська привіз нафтопродукти до військово-морської бази США, – моніторингова група

Судно, що перевозило 50 тисяч тонн нафтопродуктів, долало шлях майже місяць.

Військово-морська база Норфолк Військово-морських сил США прийняла танкер із Новоросійська із 50 тисячами тон нафтопродуктів на борту.

Про таке повідомила моніторингова група "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень".

"Отже, 07.12.2023 о 02:40 танкер AVENCA, ІМО 9410002, привіз 50 тис тонн російських нафтопродуктів прямим рейсом з... звідки б ви думали... з Новоросійська", – повідомили у Інституті.

За даними організації, танкер, що належить компанії Ship manager/Commercial manager, яка зареєстрована в Гамбургу, що Німеччині, вийшов із Новоросійська 13 листопада і прибув до Норфолка, що у США, 7 грудня 2023 року.

Фото: Андрій Клименко, Інститут Чорноморських стратегічних досліджень

Також експерти Інституту додали, що база є найбільшою у світі, та забезпечує розташування головних сил Командування сил флоту, колишнього Атлантичного флоту, та об'єднує з'єднання і підрозділи військово-морського флоту, корпуса морської піхоти і військово-морської авіації 2-го, 4-го і 6-го оперативних флотів ВМС США, які мають зони оперативної відповідальності в акваторіях Атлантики, Середземного моря та в Індійському океані.

За даними Інституту, на базі розміщується 75 бойових кораблів, є 14 пірсів та причалів, а також 134 літаки, 11 авіаційних ангарів.

Військово-морська база Норфолк — основний порт базування чотирьох ударних авіаносних груп та кораблів, що входять до їхнього складу.

Попри ембарго, Росія продовжує торгувати нафтою.