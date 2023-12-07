Танкер із Новоросійська привіз нафтопродукти до військово-морської бази США, – моніторингова група

Військово-морська база Норфолк Військово-морських сил США прийняла танкер із Новоросійська із 50 тисячами тон нафтопродуктів на борту.
Про таке повідомила моніторингова група "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень".
"Отже, 07.12.2023 о 02:40 танкер AVENCA, ІМО 9410002, привіз 50 тис тонн російських нафтопродуктів прямим рейсом з... звідки б ви думали... з Новоросійська", – повідомили у Інституті.
За даними організації, танкер, що належить компанії Ship manager/Commercial manager, яка зареєстрована в Гамбургу, що Німеччині, вийшов із Новоросійська 13 листопада і прибув до Норфолка, що у США, 7 грудня 2023 року.
Також експерти Інституту додали, що база є найбільшою у світі, та забезпечує розташування головних сил Командування сил флоту, колишнього Атлантичного флоту, та об'єднує з'єднання і підрозділи військово-морського флоту, корпуса морської піхоти і військово-морської авіації 2-го, 4-го і 6-го оперативних флотів ВМС США, які мають зони оперативної відповідальності в акваторіях Атлантики, Середземного моря та в Індійському океані.
За даними Інституту, на базі розміщується 75 бойових кораблів, є 14 пірсів та причалів, а також 134 літаки, 11 авіаційних ангарів.
Військово-морська база Норфолк — основний порт базування чотирьох ударних авіаносних груп та кораблів, що входять до їхнього складу.
Попри ембарго, Росія продовжує торгувати нафтою.
- Попри санкції ЄС Росія збільшила прибуток від продажу нафти. Щомісячний дохід від експорту став більшим, ніж до вторгнення в Україну.
- Туреччина збільшила імпорт нафти з Росії. Ця країна збільшила імпорт дешевої російської нафти після того, як її найбільший нафтопереробний завод STAR, що належить азербайджанській SOCAR, уклав угоду з російським "Лукойлом" про термінові поставки цього сорту.
- Проте Болгарія, яка через лазівку з нафтою допомогла заробити Росії близько 1 мільярда євро, з весни відмовиться від російської нафти. Планує зробити це у два етапи.
- Також Данія може блокувати прохід танкерів із російською нафтою через свої територіальні води.
- А Єврокомісія пропонує заборону на продаж танкерів Росії для перевезення нафти і нафтопродуктів, аби запобігти спробам РФ обходити санкції