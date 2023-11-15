Данія може блокувати прохід танкерів із російською нафтою через свої територіальні води, – Financial Times

Європейські чиновники планують, що Данія буде перевіряти танкери з російською нафтою, які не мають західного страхування. Очікується, що це сильно вдарить по доходах від російського експорту нафти.

Згідно з новими планами Європейського Союзу, Данії буде доручено перевіряти та потенційно блокувати танкери, що перевозять російську нафту через її води, пише Reuters із посиланням на Financial Times та джерела видання.

Зазначається, що Росія відправляє близько третини свого морського експорту нафти, або 1,5% світових поставок, через данські протоки, тому будь-яка спроба зупинити ці поставки призведе до підвищення цін на нафту та спровокує конфронтацію з Росією.

FT повідомило, що Данія буде націлюватися на танкери з російською нафтою, які не мають західного страхування, що сильно вдарить по доходах від російського експорту нафти, водночас підриваючи весь російський нафтовидобувний і нафтопереробний бізнес.

Відтоді, як Росія ввела війська в Україну в лютому 2022 року, Захід намагався завдати шкоди російській економіці, але Росія, другий за величиною експортер нафти у світі, продовжує продавати свою нафту на світових ринках, використовуючи парки танкерів, які базуються та застраховані за межами Заходу.

Відповідаючи на запитання про матеріал FT, речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що не володіє інформацією, яка міститься у матеріалі, але попередив, що слід дотримуватися правил доставки.

"Всі повинні бути заздалегідь попереджені про необхідність дотримання всіх правил міжнародних комерційних перевезень", - сказав Пєсков журналістам.

Відповідаючи на запитання, чи розглядатиме Росія можливість надсилання військових кораблів для супроводу танкерів з російською нафтою, якщо Данія спробує заблокувати маршрут, Пєсков сказав, що Росія не ухвалювала таких серйозних рішень лише на основі непідтверджених газетних повідомлень.

Росія експортує свій флагманський сорт нафти Urals через порти Приморськ і Усть-Луга. Танкери проходять через Данські протоки, а потім на світові ринки.

До війни в Україні вся російська нафта, експортована з Балтійського моря, відправлялася до Європи. Відтоді основна маса пішла до Індії, Китаю, Єгипту та Туреччини.

FT цитує речника данського командування оборони: «Ми не перевіряємо документи або кораблі, що проходять або пливуть через протоки, якщо це не стосується безпеки на морі».

Країни Великої сімки, Європейський Союз і Австралія в грудні минулого року запровадили обмеження на експорт російської нафти морським транспортом у 60 доларів за барель через війну в Україні, але зростання світових цін на нафту цього року означало, що більша частина російської нафти продавалась за ціною вище цього обмеження.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство фінансів США надіслало 30 компаніям з управління судами повідомлення про те, що 100 суден підозрюються у порушенні санкцій проти нафти РФ.

Раніше Washington Post повідомило, що завод у Греції продавав Пентагону російську нафту в обхід санкцій. Для цього нафту постачали іншим маршрутом, що дозволяло приховати її російське походження.

Тим часом Туреччина збільшила імпорт нафти з Росії. Трейдери очікують, що поставки нафти Urals до Туреччини цього місяця перевищать історичний пік жовтня 2022 року в 1,43 млн тонн.

Минулого тижня видання Politico повідомило, що через лазівку з нафтою Болгарія допомогла заробити РФ майже 1 млрд євро. Експерти вважають, що юридично санкції не порушено. Софія скористалася “незрозумілостями в правилах ЄС”.