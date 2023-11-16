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Польські страйкарі відхилили спільні пропозиції України, Польщі та Єврокомісії щодо розблокування пунктів пропуску

Ключова вимога протестувальників – це повернення до системи дозволів. Україна наголосила, що ця вимога виконана бути не може.

Польські страйкарі відхилили спільні пропозиції України, Польщі та Єврокомісії щодо розблокування пунктів пропуску
Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури в Facebook

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України спільно з Міністерством інфраструктури Польщі та Директоратом Єврокомісії з питань транспорту та мобільності учора провели перемовини щодо розблокування пунктів пропуску.

Зустріч відбулася на пункті пропуску "Дорогуськ". Сторони напрацювали спільні рішення, але польські протестувальники відхилили їх, повідомили в українському міністерстві. 

"Ключова вимога протестувальників – це повернення до системи дозволів. Ця вимога виконана бути не може, про що заявила українська сторона, а в DG MOVE (Директорат ЄС – Ред.) наголосили, що таке питання не може бути предметом цієї зустрічі. Угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС буде діяти щонайменше до 30 червня наступного року", – йдеться у повідомленні.

Сторони продовжують пошук рішень, які б дозволили вирішити ситуацію.

Польські перевізники перекрили пункти пропуску для вантажівок 6 листопада. Вони сказали, що пускатимуть лише по одній машині на годину. Дозвіл на страйк їм дали до кінця року. Невдоволення польських перевізників пов'язане з конкуренцією після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та Євросоюзом. Вони заявляли, що страйк може тривати декілька місяців та стосуватися усіх пунктів пропуску. Якщо вимоги виконають, страйки обіцяли припинити. Однак у Мінрозвитку громад говорили, що більшість із вимог виконати нереально, зокрема повернення до системи видачі дозволів для роботи в Євросоюзі українським перевізникам. Заступник міністра Деркач також говорив, що угода діє в обидві сторони: не лише українці їдуть в ЄС без дозволів, а й перевізники ЄС в'їжджають до України без них, тож скасувати угоду лише на рівні однієї Польщі неможливо, писало BBC Україна. Деркач не виключає, що страйками польські перевізники намагаються вплинути на те, чи буде продовжено дію угоди після її завершення. 

Україна готова на деякі поступки, але польські перевізники відкидають ці пропозиції. 

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