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Туреччина може за два тижні схвалити вступ Швеції до НАТО, - ЗМІ

Парламент Туреччини вже розпочав обговорення документа, яким буде схвалено вступ Швеції до НАТО.

Туреччина може за два тижні схвалити вступ Швеції до НАТО, - ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Незабаром Туреччина може схвалити вступ Швеції до НАТО.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставленого чиновника Держдепартаменту США.

Туреччина “дуже зацікавлена” у здачі на зберігання ратифікаційної грамоти щодо вступу Швеції до НАТО під час зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу.

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Зустріч голів МЗС країн НАТО відбудеться в Брюсселі 28-29 листопада. 

Парламент Туреччини вже розпочав обговорення документа, яким буде схвалено вступ Швеції до НАТО.

“Від (Туреччини) залежить, чи дасть їхня система згоду в цей проміжок часу, але ми продовжуємо говорити з ними про це”, — сказав американський чиновник.

Як раніше повідомлялось, Комітет із закордонних справ Великих національних зборів Туреччини не поспішатиме із обговоренням ратифікації заявки Швеції на членство в НАТО.

Парламентарі розглянуть заяву Швеції в межах свого звичайного порядку денного, оскільки це питання не настільки актуальне для Анкари.

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