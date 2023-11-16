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Глава МЗС Британії анонсував нову фінансову допомогу Україні

Кошти отримають організації, що опікуються потерпілими від російського вторгнення.

Глава МЗС Британії анонсував нову фінансову допомогу Україні
Девід Кемерон
Фото: Facebook/David Cameron

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон анонсував виділення фінансової допомоги Україні в боротьбі з російською агресією.

Як ідеться на сайті британського уряду, Кемерон на другий день візиту до України відвідав Одесу і ознайомився з роботою портів.

Він наголосив на підтримці, зокрема, українців, що потерпіли від вторгнення РФ та евакуюються із прифронтових територій.

Так, 10 млн фунтів отримає Українське товариство Червоного Хреста на товари медичного призначення та підтримку служби.

Сім мільйонів фунтів передадуть міжнародному консорціуму Nonviolent Peaceforce, який підтримує волонтерські організації, що надають гуманітарну допомогу у небезпечних місцях на лінії фронту. 

1,4 мільйона фунтів стерлінгів виділять на роботу Корпусу милосердя в Україні.

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Нагадаємо, Кемерона призначили на посаду глави МЗС Британії 13 листопада. Він одразу ж прибув до України. Кемерон провів зустріч з керівництвом держави.

Напередодні зими Велика Британія надала спорядження та зимовий одяг для військових України. Йдеться про сухпайки, шоломи, комплекти зимового одягу та бронежилети.

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