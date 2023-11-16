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З початку повномасштабної війни від мін постраждали 852 українця

Загинули 265 людей.

З початку повномасштабної війни від мін постраждали 852 українця
Фото: Прокуратура Харківської області

З початку повномасштабного вторгнення РФ по сьогодні в Україні відбулося 576 інцидентів, пов’язаних із мінами та вибухонебезпечними пристроями.

Про це повідомляє Military Media Center.

За інформацією заступника начальника відділу планування, організації та координації заходів протимінної діяльності Центру протимінної діяльності Павла Вознюка, станом на 16 листопада 2023 року в Україні відбулося 576 інцидентів, пов’язаний з мінами та вибухонебезпечними залишками війни.

Постраждали 852 людини, з яких 265 загинули та 587 отримали травми.

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Нагадаємо, станом на жовтень 2023 року 559 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості від мін і вибухонебезпечних предметів. 261 особа загинула. Серед постраждалих 68 дітей, з них 14 – загинули.

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