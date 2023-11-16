Енергоатом заявив про витік реагентів на енергоблоці №5 окупованої росіянами Запорізької АЕС

Раніше була зафіксована небезпека на енергоблоці №4. Внаслідок його розігріву відбулося протікання радіоактивного теплоносія.

Окупанти на варті поблизу ЗАЕС в Енергодарі, 01 травня 2022 року.

Через злочинні дії росіян на енергоблоці №5 Запорізької АЕС продовжується витік реагентів з першого контуру в другий.

Про це повідомив НАЕК "Енергоатом".

Інцидент стався через переведення енергоблоку у "гарячий" стан. Це є порушенням умов ліцензії Держатомрегулювання та вимог Енергоатому.

"Попри наявні порушення окупаційне керівництво не поспішає переводити блок у стан «холодного зупину», використовуючи пару, яку генерує 5-й енергоблок, для опалення та забезпечення власних потреб станції. Через некомпетентність російського персоналу, зокрема начальника зміни хімічного цеху, котрий втратив контроль за насиченням фільтрів спецводоочистки, вода першого контуру з розчином борної кислоти потрапляє в деаератор машзалу, а звідти знову на всі парогенератори", - розповіли в компанії.

Енергоатом заявив, що такі дії окупантів можуть призвести до втрати цілісності трубок парогенераторів, що не відповідає регламенту безпечної експлуатації енергоблоку АЕС.

Керівник НАЕК Петро Котін повідомив, що через такі дії росіяни спричиняють постійну деградацію обладнання, а це веде до збільшення небезпечних випадків його відмов і в майбутньому - до аварійної ситуації», – додав очільник Енергоатому.

Раніше була зафіксована небезпека на енергоблоці №4. Внаслідок його розігріву відбулося протікання радіоактивного теплоносія (води) із першого до другого контуру, що є порушенням одного з бар’єрів на шляху розповсюдження радіоактивного забруднення, заявили в компанії.

Така ж ситуація трапилася, коли загарбники спробували "розігріти" енергоблок №6. А рішення окупантів про його переведення в "гарячий" стан спричинило значне збільшення рідких радіоактивних відходів на майданчику станції, що несе потенційну шкоду для персоналу, населення та довкілля.

Нагадаємо, нині Енергоатом повідомив, що 14 листопада цього року через некомпетентність російських загарбників та працівників “Росатома” стався частковий блекаут.

Тоді відбулося знеструмлення на шостому енергоблоці ЗАЕС, в результаті чого запустились дизель-генератори і системи безпеки, які працювали 90 хвилин. У цей час окупаційне керівництво станції зʼясовувало причини знеструмлення та вирішувало, що робити з наслідками, до яких призвели своїми некомпетентними діями.

За інформацією керівника ГУР Кирила Буданова, раніше на ЗАЕС росіяни хотіли здійснити контрольований викид радіації.