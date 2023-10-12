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На ЗАЕС росіяни хотіли здійснити контрольований викид радіації. Кризовий момент минув, але РФ може повторити, – Буданов

За словами начальника ГУР, окупанти хотіли штучно перезавантажити систему.

На ЗАЕС росіяни хотіли здійснити контрольований викид радіації. Кризовий момент минув, але РФ може повторити, – Буданов
Фото: Пресслужба ЗАЕС

Ситуація на Запорізькій атомній електростанції все ще загрозлива, оскільки вона залишається окупованою росіянами. Глобально там нічого не змінилося, але кризовий момент, створений ворогом, вдалося пройти, сказав у інтерв'ю УП Кирило Буданов

Він відмовився розкривати деталі щодо того, як вдалося уникнути катастрофи та чи причетний він до цього особисто. Однак наголосив, що якщо Росія захоче знову щось подібне скоїти, в неї будуть всі можливості для цього.

"Хотіли штучно створити техногенну катастрофу. Справа не в підриві атомної станції в тому сенсі, як всі розуміють, що там бах – і розлетілася на всі боки радіація. Там набагато цікавіше вони хотіли зробити: штучне перевантаження системи і контрольований викид радіації. Тобто локалізований за місцем. Всі подібні ігри завжди дуже погано закінчуються. За нашим розумінням, це точно призвело би до реальної ядерної катастрофи", – сказав він.

У липні розвідка повідомила, що окупанти планують збройну провокацію на захопленій та замінованій ними ЗАЕС. Операцію збиралися здійснити "під чужим прапором": нібито це українські війська штурмували станцію.

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