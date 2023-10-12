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Коригувальниця ФСБ "наводила" російські "Смерчі" на Краматорськ

Зловмисниці загрожує 15 років тюрми.

Коригувальниця ФСБ "наводила" російські "Смерчі" на Краматорськ
Фото: СБУ

Кіберфахівці Служби безпеки викрили ще одну інформаторку ФСБ, яка коригувала ракетні атаки РФ на прифронтові території Донеччини. Для "наведення" російських засобів ураження вона збирала інформацію про дислокацію та маршрути переміщення Сил оборони в районі Краматорська.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Передусім зловмисниця намагалась виявити локації засобів радіоелектронної боротьби та системи протиповітряної оборони ЗСУ. Також вона виходила на місця ворожих "прильотів" по соціальній та житловій інфраструктурі міста, щоб приховано зафіксувати їхні наслідки та підготувати відповідний "звіт" для окупантів.

За наявними даними, розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки нових та здійснення повторних ударів по Краматорську, у тому числі із застосуванням реактивних систем залпового вогню типу "Смерч".

Співробітники СБУ затримали зловмисницю за місцем її проживання. За даними слідства, коригувальницею виявилась місцева жителька, яку агресор дистанційно залучив до співпраці через її брата – бойовика окупаційних угруповань РФ на сході України.

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Саме йому ворожа поплічниця передавала по месенджеру розвіддані у вигляді текстових і голосових повідомлень, а також медіафайлів українських об’єктів. Під час обшуку у помешканні затриманої виявлено ноутбук та мобільний телефон із доказами її підривної діяльності на користь країни-агресора.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (надання збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти Збройних Сил України та інших військових формувань).

Зловмисниці обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Їй загрожує до 15 років тюрми. Контрдиверсійні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Нагадаємо, реальний термін ув’язнення отримав ще один агент ФСБ, який збирав розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на Хмельниччині. Зловмисник діяв як переселенець з прифронтової території на сході України.

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