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Кількість загиблих внаслідок удару росіян по селу Гроза на Харківщині знову зросла

В реанімації померла 53-річна жінка.

Кількість загиблих внаслідок удару росіян по селу Гроза на Харківщині знову зросла
Фото: Нацполіція

Кількість загиблих внаслідок удару росіян по селу Гроза на Харківщині знову зросла. 

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

“Кількість загиблих внаслідок удару по с. Гроза збільшилась до 56 осіб. Вчора ввечері в реанімації померла 53-річна жінка”.

Нагадаємо, станом на вчора, 11 жовтня, кількість жертв сягнула 55: ще дві жінки було встановлено серед загиблих. До цього вони вважались зниклими безвісти. Речник облпрокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що кількість загиблих може ще збільшитись до 58. 

Зазначимо, правоохоронці встановили, що російську ракету по кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів. Обидва брати – колишні правоохоронці, які у 2022 році під час окупації смт Шевченкове Куп‘янського району перейшли на бік ворога.

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