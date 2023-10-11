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Ракетний удар по кафе у Грозі: кількість жертв зросла до 55

Ще дві жінки було встановлено серед загиблих. До цього вони вважались зниклими безвісти.

Ракетний удар по кафе у Грозі: кількість жертв зросла до 55
Фото: Харківська обласна прокуратура

Кількість жертв ракетного удару росіян по кафе у селі Гроза на Харківщині зросла до 55 осіб. 

Про це заявив речник облпрокуратури Дмитро Чубенко, повідомляє “Суспільне”. 

"За добу ще дві жінки було встановлено серед загиблих, до цього вони вважались зниклими безвісти. Триває ідентифікація тіл загиблих. Вже ідентифіковано 55 тіл, вважаються безвісти зниклими троє людей, дітей серед них немає. Виходячи з заяв родичів про зниклих людей, кількість загиблих може ще збільшитись до 58", — повідомив Чубенко.

Нагадаємо, правоохоронці встановили, що російську ракету по кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів. Обидва брати – колишні правоохоронці, які у 2022 році під час окупації смт Шевченкове Куп‘янського району перейшли на бік ворога. 

Після деокупації регіону вони втекли до РФ та продовжили працювати на російських кураторів. Передавали їм необхідну інформацію. Для цього підтримували нібито дружні стосунки з односельчанами та різними психологічними методами отримували від них необхідну інформацію. 

Місцеві мешканці не розуміли, що брати під виглядом ненав’язливих розмов насправді проводять підривну діяльність проти України.

Також нагадаємо, 5 жовтня близько 13:25 окупанти завдали ракетного удару, імовірно "Іскандером-М", по кафе-магазину в селі Гроза Куп'янського району Харківської області, де відбувалися поминки у зв'язку з перепохованням українського військового.

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