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РФ силами до 3 батальйонів за підтримки танків активізувалася на Авдіївському напрямку

Захисники не допустили втрат рубежів та позицій.

РФ силами до 3 батальйонів за підтримки танків активізувалася на Авдіївському напрямку
Андрій Ковальов
Фото: скріншот

На Авдіївському напрямку росіяни силами до трьох батальйонів за підтримки танків і броньованих машин активізували наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького та Кераміка Донецької області.

Проте наші захисники відбили усі атаки та не допустили втрат рубежів та позицій. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

Наступальна операція Сил оборони триває на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

"На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію і покращили тактичне положення в районі західніше Роботиного Запорізької області", – сказав Ковальов.

Також захисники продовжують штурмові дії південніше Бахмута. Мали успіх східніше Кліщіївки та Андріївки.

На Мар'їнському напрямку протягом минулої доби Сили оборони успішно відбили понад 10 атак в районах Мар'їнки та Красногорівки.

На Шахтарському напрямку ворог безуспішно наступав у районі Золотої Ниви та Володиного. 

На Запорізькому напрямку захисники стримують ворога в районах Інженерного і Вербового.

На Куп'янському напрямку захисники відбили понад 30 атак в районах Синьківки та Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку захисники стримують потужний наступ противника в районах Макіївки та Діброви Луганської області.

Нагадаємо, протягом минулої доби відбулося 108 бойових зіткнень. Також Росія завдала удару зенітною керованою ракетою С-300 по цивільним будинкам в населеному пункті Великий Бурлук Харківської області. Окрім цього, окупанти атакували південні регіони нашої держави ударними БпЛА типу “Shahed-136/131”, більшу частину з яких знищено нашою протиповітряною обороною.

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