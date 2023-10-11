​Уночі росіяни обстрілювали Нікопольщину. Постраждала 78-річна жінка

Протягом ночі російські загарбники обстрілювали Нікопольщину. З важкої артилерії гатили по районному центру, Марганецькій та Мирівській громадам.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.
"Постраждала 78-річна жінка. Їй надали необхідну допомогу. Лікуватиметься вона амбулаторно", - зазначив він.
У Нікополі понівечені дві адмінбудівлі, комунальне підприємство і гуртожиток. Пошкоджені п'ять багатоквартирних будинків.
Інші території обстежують фахівці - з'ясовують, якої ще шкоди заподіяв ворог.
В решті районів Дніпропетровщини минулося без атак.
Нагадаємо, в суботу російські окупанти тричі обстріляли місто Нікополь. Унаслідок цього пошкоджено гімназію, комунальне підприємство та 11 приватних будинків.