​Уночі росіяни обстрілювали Нікопольщину. Постраждала 78-річна жінка

З важкої артилерії ворог гатив по райцентру, Марганецькій та Мирівській громадам.

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Протягом ночі російські загарбники обстрілювали Нікопольщину. З важкої артилерії гатили по районному центру, Марганецькій та Мирівській громадам.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

"Постраждала 78-річна жінка. Їй надали необхідну допомогу. Лікуватиметься вона амбулаторно", - зазначив він.

У Нікополі понівечені дві адмінбудівлі, комунальне підприємство і гуртожиток. Пошкоджені п'ять багатоквартирних будинків.

Інші території обстежують фахівці - з'ясовують, якої ще шкоди заподіяв ворог.

В решті районів Дніпропетровщини минулося без атак.

Нагадаємо, в суботу російські окупанти тричі обстріляли місто Нікополь. Унаслідок цього пошкоджено гімназію, комунальне підприємство та 11 приватних будинків.